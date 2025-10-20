Èxit rotund al 77è Concurs Nacional de Colles Sardanistes a Terrassa

Aquest diumenge, Terrassa va acollir el 77è Concurs Nacional de Colles Sardanistes, vàlid pel Campionat de Catalunya, amb una jornada plena de dansa, música i emoció. La cita va incloure la FINAL del Campionat de Catalunya en categoria de colles grans, així com el Campionat territorial de les Comarques Barcelonines en les categories de Grans, Veterans, Infantils i Alevins.
La colla infantil Petits Amunt i Crits de Terrassa va assolir un quart lloc, mentre que la colla Esqueix va aconseguir el segon lloc en la mateixa categoria territorial. Entre les colles grans, Mare Nostrum de Barcelona es va proclamar campiona de Catalunya, mentre que Mirant al cel de Sabadell es va imposar en la territorial comarcal. En les altres categories, Trapelles de Sabadell va guanyar en alevins i Llaç d’Amistat de Moià en veterans.
La jornada va comptar amb una gran afluència de públic, socis, exdansaires i representants institucionals. Entre ells, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el regidor de Cultura, Joan Salvador, així com altres regidors del PSC i Junts i diverses autoritats sardanistes.
A la tarda es va celebrar el 52è Concurs Individual de Sardanes Revesses a l’Auditori Municipal, que va ser una semifinal del Campionat de Catalunya, seguida d’un concert a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell, que va interpretar vuit sardanes revesses de diferents compositors.
Els guanyadors individuals van ser:
- Infantil: Neus Atzarà (Terrassa)
- Juvenil: Ivet Atzarà (Terrassa)
- Gran: Núria Bosch (Sitges)
- Veterà: Montse Olivé (Barcelona)
Altres participants terrassencs van destacar amb molt bons resultats, amb Oriol Terés segon i Iris Terés tercer en infantil, i Marta Bou segon i Meritxell Pueyo novena en categoria gran.