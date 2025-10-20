Campanya als barris sobre l’ús d’energia fotovoltaica municipal

L’Ajuntament de Terrassa ha anunciat que al novembre posarà en marxa una campanya informativa sobre les comunitats energètiques, que arribarà a tots els districtes i barris de la ciutat. Així ho ha explicat el regidor Noel Duque durant la Comissió Informativa de Transició Ecològica.
L’objectiu de la iniciativa ha estat donar a conèixer com els veïns i veïnes es poden beneficiar de l’energia renovable generada per les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals.
Tot i que el termini per presentar sol·licituds finalitza el 22 de maig de 2026, l’Ajuntament ja ha rebut dues peticions de comunitats energètiques que compleixen els requisits: la comunitat La Llançadora, amb una potència assignada de 80 quilowatts, i la comunitat energètica de l’Antic Poble de Sant Pere, amb 70 quilowatts.
El ple municipal de l’abril de 2025 ha aprovat les bases reguladores del concurs per atorgar llicències d’ús comú especial de les instal·lacions solars municipals a les comunitats energètiques locals.
Actualment, l’Ajuntament ha posat a disposició plaques solars instal·lades en quatre edificis municipals, amb una potència total de 344 kWp. D’aquesta potència, la meitat s’ha reservat perquè pugui ser utilitzada per les comunitats energètiques locals.
Segons la normativa de patrimoni dels ens locals, l’ús d’aquestes instal·lacions ha quedat subjecte al pagament d’un preu públic anual de 64,61 euros per quilowatt.
Amb aquesta nova campanya, el consistori ha volgut fomentar la participació ciutadana en projectes d’autoconsum compartit i avançar cap a una Terrassa més sostenible i eficient energèticament.