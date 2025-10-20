Subvencionaran la neteja de pintades a façanes

Terrassa finançarà la neteja de grafitis i pintades incíviques en façanes i murs d’edificis privats o comunitats de veïns que donin a la via pública. La mesura s'ha presentat aquest dilluns a la Comissió de Territori i Habitatge i complementarà les actuacions que ja duen a terme les brigades municipals.
Des dels serveis tècnics s'ha detallat que, en el marc de les accions de tractament de grafits, des del segon semestre de 2024 s’han realitzat 263 intervencions en edificis públics, parcs infantils i mobiliari urbà. En total, s’han repintat 10.800 metres quadrats de murs i s’ha actuat sobre 73 elements com plaques, rètols, monòlits o jocs infantils, amb un volum global de 3.725 hores de feina.
Segons s'ha explicat, es prioritzen les actuacions sobre pintades xenòfobes, racistes, homòfobes o masclistes, o aquelles que atemptin contra els drets i llibertats. També s’intervé de manera puntual en edificis privats quan es detecten missatges “molt ofensius” o amb dades personals.
Ara, aquestes subvencions volen donar cobertura als casos en què les brigades municipals no poden actuar directament, ja que la neteja de superfícies privades pot comportar desperfectes. “És millor que aquestes actuacions en elements privats les faci el propi propietari de l’immoble”, s'ha assenyalat durant la comissió. Hi podran optar titulars dels béns afectats, i la subvenció cobrirà parcialment la despesa, segons el pressupost i la demanda de cada convocatòria. Les bases es preveuen aprovar inicialment al ple d’octubre per obrir les primeres convocatòries el 2026, segons la demanda i els recursos, tot i que encara no s’han fixat imports ni percentatges.
Enèsima pròrroga per TMESA
La comissió també ha aprovat elevar al ple l’enèssima pròrroga del contracte de servei d’autobusos de TMESA fins a finals del 2026, mentre s’avança en el nou concurs, ja amb l’informe favorable de l’ONE. S’acumulen pròrroges des de 2009.