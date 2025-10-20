L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat posar nom a dos nous equipaments i a tres espais públics, a proposta de la Comissió del Nomenclàtor d’Espais i Equipaments Públics.
Els nous equipaments són el Casal Cívic Roc Blanc, situat al carrer Rafael de Campalans, a proposta de l’Associació de Veïns del barri; i l'Espai la Guspira, a la rambla de Francesc Macià, en aquest cas promogut per la Colla de Diables de Sant Pere Nord. D'acord amb la proposta feta pel grup, el nom simbolitza la força de la cultura popular i la cohesió veïnal.
Pel que fa als espais públics, s’han acordat tres noves denominacions. En primer lloc, el carrer del Mas Bruguerols, per al nou vial entre la carretera de Rubí i l’avinguda de Santa Eulàlia, i que és un nom que recupera un topònim històric vinculat als orígens del barri de Can Jofresa.
Els Bruguerols va ser una explotació agrícola d'horta, terres i residència ja coneguda al segle XI i XII, que probablement anava vinculada a l'antiga vil·la romana que rebia el nom de "Moderata". Es trobava ubicat al final del torrent de Vallparadís. Aquest topònim actualment no s’empra enlloc i és un dels més antics de Terrassa. Va perdurar ben bé fins a finals del segle XIX i principis del XX moment en què la creació del Barri de Can Palet va fer que se’n perdés la denominació. El seu origen, però, era just on actualment hi ha el barri de Can Jofresa.
En segon lloc, els Jardins d’Eva Abad, a la cruïlla entre el carrer de Ciudad Real i el carrer d’Àlaba, en homenatge a la metgessa Eva Abad (Barcelona, 1971- Terrassa 2019), que treballava al CAP Est i era molt estimada pel veïnat. Abad, de 47 anys, va morir víctima de les ferides amb arma blanca al seu domicili el 2019. Va ser el mateix marit, de 50 anys, qui va confessar el crim.
La proposta de denominació prové del reconeixement de l’Associació de Veïns de Torre-sana i compta amb el vistiplau del personal del CAP i de la família.
Per acabar, a partir de les relacions bilaterals mantingudes entre els ajuntaments d'Alcalá la Real i de Terrassa, es planteja la possibilitat d'assignar el nom dels Jardins d’Alcalá la Real, a la confluència del carrer de Dulcinea, carrer de la Manxa i l’avinguda de Béjar, en reconeixement a la comunitat procedent d’aquest municipi de Jaén que va contribuir al creixement de Terrassa a mitjans del segle XX. En el sector hi ha altres noms de municipis d'on és originaria una part de la població de la ciutat (Canjáyar, Adra, Vélez Rubio...).
A més, el carrer de Galícia s’allargarà cap a l’est de la carretera de Rubí fins al nou vial del Pla de Millora, fet que comportarà la reordenació de la numeració d’algunes finques.
Aquests canvis, aprovats per decret de l’alcalde Jordi Ballart, reforcen el compromís de la ciutat amb la seva història, la identitat dels barris i el reconeixement de la seva gent, segons han explicat fonts municipals en un comunicat.