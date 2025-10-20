La iniciativa de Terrassa de prohibir l’adopció de gats negres fa la volta al món: BBC, The Telegraph i la Xina

Una notícia publicada pel Diari de Terrassa el 9 d’octubre sobre la suspensió temporal de les adopcions de gats negres amb motiu de Halloween ha tingut un ressò inesperat, arribant fins a mitjans de referència internacional com la BBC, The Telegraph o Daily Mirror.
La mesura, aplicada per l’Ajuntament de Terrassa entre l’1 d’octubre i el 10 de novembre, busca prevenir que els gats siguin adoptats amb finalitats no genuïnes, rituals o com a elements decoratius. Segons el consistori, només es permetran adopcions justificades i valorades pel personal tècnic del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD).
La notícia va ser reproduïda dies després per mitjans catalans com RAC1, Catalunya Ràdio i 3Cat, i posteriorment per grans mitjans estatals, incloent-hi El País, RTVE, la Sexta i El Mundo. Setmanes després, agències i mitjans internacionals com AFP, France24, Die Welt o China Daily van recollir la informació, ampliant els detalls sobre la mesura i les motivacions municipals.
Entitats de protecció animal havien alertat que durant anys anteriors es produïa un augment de peticions d’adopcions de gats negres durant Halloween, moltes de les quals podrien posar en risc el benestar dels animals. L’Ajuntament ha destacat que la suspensió és temporal i preventiva.