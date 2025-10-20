Intercepten un vehicle que fugia pel centre de Terrassa i hi troben una arma blanca i un patinet robat

La Policia Municipal de Terrassa va investigar dissabte al vespre un home per diversos delictes contra la seguretat viària després d’una persecució que va començar a la plaça del Triomf i va acabar al carrer Alcalde Picañol, a l’altura del carrer Font del Comú.
Els fets van tenir lloc cap a les 21.45 hores, quan una dotació que feia patrullatge preventiu va observar un vehicle amb les llums posteriors no homologades. En intentar aturar-lo per fer les comprovacions pertinents, el conductor va començar a circular de forma temerària per diversos carrers de la ciutat, posant en perill vianants i altres conductors i cometent nombroses infraccions de trànsit.
La persecució va finalitzar quan el vehicle va ser abandonat al carrer Alcalde Picañol amb Font del Comú. Els cinc ocupants del cotxe van fugir corrents, però els agents van aconseguir identificar el conductor, que va quedar investigat per dos presumptes delictes contra la seguretat viària: conducció temerària i conduir sense haver obtingut mai el permís.
En escorcollar el vehicle, la policia va localitzar una arma blanca i un vehicle de mobilitat personal (un patinet elèctric) que constava com a sostret per delicte de furt a les bases de dades policials. Per aquest motiu, també es van obrir diligències per un presumpte delicte d’apropiació indeguda.
L’actuació va comptar amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra.