Terrassa bonifica la tarifa social de l’aigua a més de 2.000 famílies en la factura d’ús domèstic

L’Ajuntament de Terrassa i l’empresa municipal Taigua, amb la col·laboració de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), han posat en marxa una nova campanya informativa per difondre els ajuts socials i les bonificacions destinades a les persones i famílies més vulnerables de la ciutat. Sota el lema “Ajuts socials de l’aigua”, la iniciativa té com a objectiu explicar qui pot sol·licitar aquestes ajudes, quins requisits cal complir i com es poden tramitar.
Aquest programa d’ajuts, implantat l’any 2013 per garantir el dret a l’aigua de totes les persones, ha generat fins al setembre de 2025 bonificacions per un valor total d’1.112.129 euros. El nombre de famílies beneficiàries ha anat augmentant els darrers mesos, passant de 1.867 al juny a 2.003 al setembre. Segons la tinenta d’alcalde d’Acció Social i regidora de Cicles de l’Aigua, Patricia Reche, “és el reconeixement de la tasca feta per l’empresa pública Taigua i per l’OAT en un treball conjunt per assolir els objectius d’atendre els col·lectius més vulnerables i garantir un dret fonamental com és el dret a l’aigua”.
La campanya es difondrà a través de cartells, tríptics informatius, les xarxes socials municipals, la web de l’Ajuntament i un vídeo explicatiu que detalla els requisits i els canals d’informació disponibles.
Abans de l’estiu, el consistori va aprovar un Protocol regulador de mesures contra la pobresa hídrica i la vulnerabilitat econòmica, impulsat també per l’OAT, amb l’objectiu de facilitar l’accés a les bonificacions socials i arribar al màxim nombre de persones possibles.
Des del gener de 2024, la tarifa social municipal s’aplica automàticament a totes les persones que tenen reconegut el cànon social de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), equiparant així les condicions entre les dues bonificacions: la de la Generalitat, aplicada al cànon, i la de l’Ajuntament, aplicada al consum.
L’Ordenança Municipal actual manté una bonificació del 100%, o del 50% si el consum supera els 100 litres per persona i dia, de la quota de servei per a les persones titulars del contracte que tinguin reconeguda la bonificació de l’ACA, com ara aquelles en risc d’exclusió residencial. També poden sol·licitar aquests ajuts persones perceptores de pensions mínimes o no contributives, famílies amb tots els membres en situació d’atur, beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania o de l’Ingrés Mínim Vital, i unitats familiars amb ingressos inferiors a l’indicador de suficiència de Catalunya.
A més, es manté la bonificació del 100% de la quota d’alta del servei de comptadors i la gratuïtat dels tràmits de canvi de nom per a persones o famílies en risc d’exclusió residencial.