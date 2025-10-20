Terrassa reuneix experts europeus per avançar en la gestió d’emergències climàtiques

Terrassa es converteix aquesta setmana en punt de trobada d’experts europeus en gestió del risc climàtic. Des del 21 fins al 22 d’octubre, el Vapor Prodis acull la sisena reunió del consorci del projecte RESIST, una iniciativa europea per reforçar la resiliència davant dels efectes del canvi climàtic. La trobada està organitzada pel Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la UPC i el Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament de Terrassa, i reuneix 56 socis procedents de 12 regions europees.
El projecte RESIST (Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology) forma part del programa europeu Horizon Europe i té com a objectiu impulsar solucions tecnològiques i participatives per fer front a fenòmens climàtics extrems com inundacions, sequeres, onades de calor, incendis forestals i erosió del sòl.
Terrassa hi participa com a ciutat pilot, juntament amb Blanes i Alcanar, en col·laboració amb la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, la UPC, l’empresa Hyds i el grup d’investigació CareNet de la UOC. A la ciutat s’hi desenvoluparan i provaran noves eines de resposta davant emergències i estratègies d’adaptació climàtica.
Entre les activitats destacades de la trobada, el 22 d’octubre a la tarda es farà una prova pilot al Parc Audiovisual de Catalunya per mostrar noves tecnologies de prevenció d’incendis forestals. L’experiment combinarà una càmera motoritzada amb intel·ligència artificial, instal·lada a la coberta de l’edifici del PAC, i un dron d’última generació de l’empresa Instadrone. El sistema, que es troba en fase de proves, permet detectar de manera primerenca fonts de calor o columnes de fum i enviar avisos automàtics als serveis d’emergència.
Paral·lelament, i coincidint amb la reunió, la Biblioteca del Districte 3 acull fins al 3 de novembre l’exposició itinerant “Preparats davant les inundacions: Memòria, Ciència i Futur”, organitzada per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat i l’Ajuntament. La mostra repassa les inundacions històriques de Catalunya i explica com el canvi climàtic influeix en aquests fenòmens, tot posant l’accent en la importància de la prevenció i l’autoprotecció ciutadana.