La Mútua impulsa una guia pionera per millorar la comunicació amb els pacients: "Ser curat va lligat a ser cuidat”

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) s'ha convertit en el primer centre sanitari que forma el seu personal mitjançant una eina basada en paraules clau per millorar la comunicació, l’empatia i el tracte amb pacients i famílies. La iniciativa, liderada per la Direcció d’Atenció al Pacient i Família, ha inclòs la formació de prop d’un centenar de professionals des de principis de juny. Les sessions, basades en joc de rol, han posat el focus en el llenguatge, les frases i els gestos que afavoreixen una atenció més propera i entenedora.

Per elaborar la guia, es va fer un procés d’escolta i observació directa a més d’un centenar de professionals en entorns com Urgències, Consultes externes o Atenció Primària. El resultat és un document que esdevé referència per promoure una comunicació més humana i simètrica en tots els circuits assistencials. “L’experiència de ser curat va lligada a la de ser cuidat”, assegura la Dra. Yolanda Cuesta, directora gerent de la Fundació Assistencial de Mútua (FAMT), qui destaca la importància d’una atenció centrada en el valor humà.

Anna Sant, directora d’Atenció al Pacient i Família, remarca que els pacients valoren accions com presentar-se, escoltar activament i explicar-se amb claredat, elements que recull aquesta nova eina. La guia forma part del Pla d’Humanització i Experiència Pacient de la FAMT, actiu des de 2023, que consolida el compromís de l’entitat amb una assistència més empàtica i centrada en les persones.