Noel Duque, nou president de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública

La presidència de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) torna a recaure a Terrassa i el seu nou president és el tinent d'alcalde de Transició Econòmica, Noel Duque. A l’Assemblea general, celebrada aquest dimecres, es va presentar una única candidatura formada pels municipis de Terrassa, Barcelona, El Prat de Llobregat, Girona, Lleida, Montornès del Vallès, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Tarragona, Tàrrega, Tremp i Vilanova i la Geltrú, a més de l’associació de Micropobles de Catalunya i de l’Associació Internacional d’Enginyeria Sense Fronteres.

Un cop elegida la nova Comissió Executiva, es va celebrar la sessió de constitució, durant la qual es van designar els càrrecs directius. A més de Noel Duque com a president, la regidora de Tàrrega, Laia Raquesens, va ser nomenada vicepresidenta; Irene González, d’Enginyeria Sense Fronteres, ocuparà la secretaria, i la regidora de Vilanova i la Geltrú, Iolanda Sánchez, exercirà de tresorera. La comissió es completa amb diverses vocalies encarregades d’impulsar l’activitat de l’associació i vetllar pel desenvolupament dels seus plans d’actuació.

El mandat de la nova executiva serà de quatre anys.

Per al nou president de l’AMEP, Noel Duque, aquesta elecció suposa "un reconeixement del lideratge de Terrassa en l’impuls de la creació de l’AMEP i, sobretot, a tota la feina que hem fet aquests quatre anys. Per què Terrassa és un referent en la defensa des del món local del dret de la ciutadania i de les empreses a l’accés a una energia neta a un preu just".

L’AMEP es va constituir a Terrassa el 23 de febrer de 2021 amb l’objectiu de promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. L’associació treballa també per avançar cap a un model energètic just, democràtic i sostenible, alhora que dona suport i assessorament als municipis que comparteixen aquests objectius.

Noel Duque és el tercer representant terrassenc que presideix l’entitat, després de Carles Caballero i de la primera tinenta d'alcalde, Patricia Reche.

Actualment, l’AMEP, associació sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena, està formada per 118 municipis, tres entitats i dues diputacions, i actua com a plataforma de coordinació i impuls del compromís municipal amb la transició energètica i la gestió pública de l’energia a Catalunya.