Els històrics fets de setembre de 1713 donen el tret de sortida al curs polític a Terrassa

Cada 3 de setembre, Terrassa recorda els tràgics fets de 1713, quan, en el marc de la guerra de Successió, les tropes de Felip V van ocupar, saquejar i cremar la vila. Entre el 3 i el 6 de setembre d’aquell any, prop d’una vintena de persones van perdre la vida i un terç de les cases van ser destruïdes. Una efemèride que, cada any, esdevé jornada de memòria col·lectiva per la ciutat.
ERC lluitarà per la Casa del Poble
En aquest context, ERC Terrassa celebra aquest dimecres, 3 de setembre, un acte commemoratiu davant la Casa del Poble, al carrer Cremat, a partir de les 19 hores. Hi intervindran Pep Forn i Cadafalch, regidor del grup municipal; Teresa Ciurana i Satlari, secretària general de la secció local; i Arnau Rufs i Perdices, secretari d’organització del Jovent Republicà.
L’acte, que també servirà per obrir el curs polític, tindrà un component especialment reivindicatiu: ERC anunciarà una campanya ciutadana per recuperar la Casa del Poble, espai emblemàtic del republicanisme i de la cultura catalana, abandonat des de fa més de vint anys.
Sobre els fets de 1713, Pep Forn ha recordat que “les forces borbòniques van arrasar i acabar amb tots els privilegis que tenia Catalunya i Terrassa i van intentar anul·lar la llengua catalana. Per tant, defensar i reivindicar el paper que van tenir els catalans en la lluita contra els borbons és defensar les nostres tradicions, la nostra cultura i la nostra manera de ser també terrassencs”.