Els impostos de 2026 s’apujaran un 2,5% en previsió de l’actualització de l’IPC

Terrassa actualitzarà els impostos, taxes i preus públics per al 2026 amb un increment moderat del 2,5%, per sota del que es preveu en l’Índex de Preus de Consum (IPC), segons ha confirmat al Diari la tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas.
La decisió respon a la necessitat d’ajustar el pressupost municipal davant l’increment generalitzat de les despeses en subministraments, contractes i sous, inclosa la pujada salarial del 2% fixada per la llei de pressupostos generals de l’Estat. "L’Ajuntament, com tothom, ha patit una pujada significativa de costos. Si no actualitzéssim els impostos igual que ens consta que han fet altres ajuntaments de l’arc metropolità, podríem posar en risc serveis essencials com la neteja, el manteniment de l’espai públic o l’educació", ha matisat la regidora Rivas.
L’any passat es va congelar l’actualització de l’IPC, però enguany s’ha considerat necessari aplicar un increment moderat per mantenir l’equilibri financer de l’Ajuntament, tot minimitzant l’impacte per a la ciutadania. “Ens hem quedat una mica per sota de l’IPC, que serà al voltant del 3%, per tal de mantenir aquest increment dins d’uns límits raonables”, ha afegit Rivas.
El capítol de personal inclou també l’entrada de nous agents de policia municipal. Rivas ha explicat que quan els agents finalitzen la seva formació i s’incorporen a l’Ajuntament. això té un impacte superior en la despesa respecte al que suposa la seva estada a l’escola de policia. “Però la de personal és només una de les tantes despeses que han augmentat. També han pujat contractes de serveis, neteja o notificacions postals, com li passa a qualsevol ciutadà, ens situava en un escenari complicat”, ha apuntat Rivas.
Residus comercials, taxa congelada
L’increment afectarà tots els impostos, taxes i preus públics, excepte la taxa de residus comercials, que es mantindrà congelada i amb aplicació de bonificacions.
El pressupost ordinari del 2026 augmenta gairebé 5 milions d’euros respecte al 2025 i posa un especial focus en el manteniment dels carrers i l’espai públic. La proposta serà presentada en audiència pública dilluns vinent i, posteriorment, es portarà als Consells de Districte abans de la seva aprovació al ple del 3 de novembre. L’equip municipal ja ha començat les negociacions amb els grups de l’oposició, tenint en compte que l’equip de govern no disposa de majoria absoluta.
Sabadell i altres municipis
Terrassa no és l’únic municipi que optarà per un increment moderat dels impostos el 2026. També ho ha fet Sabadell amb un increment igual del 2,5% “per responsabilitat”, així com Sant Cugat, Cerdanyola del Vallès i Mataró, entre altres. A Terrassa des de l’inici del mandat, només s’havia incrementat els impostos el 2024 amb un 3,5%.