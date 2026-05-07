MútuaTerrassa reuneix prop de 20 experts en l'onzena Jornada d'Actualització en Patologia Digestiva

El divendres 8 de maig, l'edifici docent de Mútua Terrassa acollirà l'onzena Jornada d'Actualització en Patologia Digestiva. La trobada, adreçada a professionals de l'hospital, d'Atenció Primària i d'infermeria, aplegarà prop de 20 experts per abordar les malalties digestives prevalents i el seu maneig multidisciplinari. L'objectiu de la sessió és actualitzar els coneixements sobre les patologies de l'aparell digestiu que generen més consultes als serveis d'urgències i a l'àmbit de l'Atenció Primària.
Un enfocament multidisciplinari
La jornada començarà a les 08.15 hores amb la sessió inaugural, a càrrec de la directora mèdica de l'Àmbit de Servei Assistencial de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa (HUMT), la doctora Helena Monzón, i la cap del Servei de l'Aparell Digestiu, la doctora Carme Loras. A continuació, la primera part se centrarà en les vies de derivació i els circuits d'accés al servei. També es tractarà la gestió de casos complexos, com ara la presència de cossos estranys a l'aparell digestiu, des de diferents perspectives assistencials.
El programa inclou una revisió de la pràctica clínica sobre la gastritis crònica atròfica, posant atenció en les seves implicacions de diagnòstic i seguiment. A més, s'analitzaran les unitats monogràfiques amb un focus especial en l'hepatologia, remarcant la importància del treball conjunt entre el personal mèdic i d'infermeria en aquesta patologia.
Microbiota i noves unitats
Després d'una pausa, la jornada continuarà abordant temes d'actualitat, com el paper de la microbiota en les intoleràncies alimentàries i el sobrecreixement bacterià. Finalment, es durà a terme la presentació de la unitat d'esofagitis eosinofílica i celiaquia. En aquest darrer bloc s'incidirà en el protocol de maneig d'aquestes malalties, la rellevància de la nutrició i els reptes específics que suposen dins l'àmbit pediàtric.
La trobada finalitzarà a les 14 hores. Al llarg de la sessió hi participaran prop de 20 professionals de l'HUMT, entre els quals destaquen especialistes del Servei de l'Aparell Digestiu, Cirurgia i Pediatria, així com professionals d'infermeria i nutrició.