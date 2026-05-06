Una exposició recorda la jornada "L'Escola amb la Seu d'Ègara"

El Castell Cartoixa de Vallparadís ha acollit la inauguració de l’exposició “L’Escola amb la Seu d’Ègara”, una mostra que recull elements, objectes i fotografies de la cinquena jornada educativa celebrada el passat 16 d’abril al conjunt monumental egarenc. La iniciativa, impulsada amb la participació de 18 centres educatius de la ciutat, vol donar continuïtat al projecte i apropar-lo també a la ciutadania.
En total, la iniciativa ha mobilitzat més de 930 alumnes i ha aplegat prop de 2.000 persones en la seva darrera edició. Els centres que han participat han estat Tecnos Escola Cooperativa, Vedruna Vall Terrassa, escola El Vapor, escola Enxaneta, Escola Pia, escola Àndersen, escola Sant Llorenç del Munt, escola Serra de l’Obac, escola Bisbat d’Ègara, escola Lanaspa Giralt, escola Ramón y Cajal, escola Santa Teresa de Jesús, escola La Roda, escola Ramon Pont, escola Sant Josep, escola l’Avet, escola Marià Galí i Guix i el Col·legi Maria Auxiliadora-Salesianes.