Els Minyons de Terrassa actuaran diumenge a Lloret

Després de la seva estada al País Basc, els Minyons de Terrassa tornaran aquest diumenge a les places catalanes. Els de Cal Reig van reprendre dimecres els assajos després de l’aturada estiuenca. Aquest diumenge a les 19 hores actuaran a Lloret de Mar. La diada castellera tindrà lloc a la plaça de la Vila de la localitat de la Selva. Acompanyaran els malves la Colla Castellera de l’Alt Maresme i la Selva Marítima i els Margeners de Guissona.
L’objectiu de la colla terrassenca en aquesta actuació serà la clàssica de vuit, és a dir el 3 i el 4 de 8, a més del 2 de 7.
Serà la segona vegada que els Minyons actuen a Lloret. La primera va ser l’any 1996, coincidint amb la cloenda del segon Congrés de Cultura Popular i Tradicional.
Grans actuacions al País Basc
D’altra banda, les actuacions dels Minyons al País Basc van ser tot un èxit. La colla terrassenca va aprofitar la seva presència a les festes de Larrabetzu i Llodio per seguir preparant el segon tram de la temporada i dur a terme castells de set i de vuit. Un total de 260 membres de la colla van integrar aquesta expedició.
A la localitat biscaïna de Larrabetzu, els Minyons van executar dos pilars de 4, van descarregar el 3 de 7, el 5 de 7, el 4 de 8 (el primer que els Minyons fan al País Basc en els tres viatges que hi han fet), el 4 de 7 amb el pilar, el 4 de 7 i un vano de 5.
D’altra banda, a Llodio (Àlaba) van signar dos pilars de 4, el 3 de 7, el 4 de 8, el 4 de 7 amb el pilar, el 5 de 7 i el vano de 5.
Amb aquest desplaçament a la localitat de la Costa Brava, els de Cal Reig han iniciat el segon tram de la temporada, que els durà fins a la diada de la Colla, que tindrà lloc el diumenge 16 de novembre al raval de Montserrat.