Els Minyons de Terrassa estrenen dos castells a la Diada del Patrimoni

Nova marca assolida pels Minyons de Terrassa aquest dissabte a la seva Diada del Patrimoni. L'escenari ha estat immillorable: la plaça del Rector Homs s'ha omplert de ganes de superació castellera i els humans han pogut desafiar les estructures de pedra romàniques de la Seu d'Ègara.
Per obrir boca, es va executar, amb alguns petits entrebancs, el ja tradicional pilar de quatre de nou caminant, que ha anat des de la plaça de la Creu Gran fins a la plaça de la Seu, tot creuant el Pont de Sant Pere. A continuació, els malves han executat el 5 de 8, un castell que ja tenen molt per la mà i que ha servit per donar pas al veritable plat principal: el primer castell de nou de la temporada. Concretament, la colla terrassenca va carregar i descarregar amb solvència el primer 3 de 9 amb folre d'enguany, una fita que ja havien preparat la setmana d'abans amb entrenaments extraordinaris. També van poder construir un 2 de 8 amb folre.
Això ha estat, com ja s'ha mencionat, el punt principal de la jornada, però no el darrer objectiu assolit. Per tancar una diada rodona, els Minyons van poder aixecar i descarregar el primer pilar de 6 de l'any i per clausurar la jornada van alçar fins a 10 pilars de 4 simultanis. A la Diada del Patrimoni han acudit en qualitat de colles convidades la Colla Joves Xiquets de Valls i els Castellers de Sant Cugat.
La pròxima parada al calendari malva està marcada al dia7 de juny, diumenge de Corpus, a Cornellà de Llobregat.