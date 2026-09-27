El CD Terrassa d'Ignasi Torras s'endú el derbi en batre per 3 a 4 el Club Egara

El primer derbi terrassenc de la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey se l'ha adjudicat el CD Terrassa, que ha derrotat aquest diumenge al Pla del Bonaire al Club Egara per 3 gols a 4. Ignasi Torras li ha guanyat la partida al seu germà Oriol Torras. Els quatre derbis anteriors havien acabat en empat. El matx ha significat també el retorn del porter Pere Jufresa al camp on es va formar.
El CD Terrassa ha estat molt superior al Club Egara. Manava per 0 a 4 quan faltaven deu minuts per acabar el partit. L'intent de remuntada dels locals, però, els ha permès fer tres gols i tenir l'empat a tocar. Quan faltaven només 18 segons, en el setè penal dels locals, Jan Amat ha aprofitat un rebot per marcar, però els àrbitres han anul·lat el gol després d'una intensa discussió i el 3 a 4 ha acabat sent el resultat definitiu.
Després d'un primer quart de tempteig, Carlos Bultà ha fet el 0 a 1 al minut 17 en l'únic penal-córner que ha tingut el CD Terrassa, llançat per Pau Petchamé. Els d'Oriol Torras n'han llançat set i només n'han marcat un. Al minut 27, Jan Lara ha fet el 0 a 2 després d'una magnífica entrada per la dreta. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans.
El Club Egara no reaccionava a la represa i Pau Petchamé ho ha aprofitat per fer el 0 a 3 en una contra. Al 43, Borja Soler s'ha sumat a la festa en culminar una gran acció de Guillem Cortina.
Jan Lara ha vist la groga a les acaballes del tercer acte i al minut 50, encara contra 10, Pere Bautista ha retallat distàncies. Elque semblava el gol de l'honor s'ha acabat convertint en un intent de remuntada que gairebé fructifica. L'Egara ho ha seguit intentant amb insistència i Pol Gispert ha fet el segon al minut 54. Al 58, Mario Aguirregomezcorta ha establert un 3 a 4 que ha obert definitivament el matx.
A falta de 18 segons, el setè penal dels amfitrions els donava una inesperada opció per empatar. Juan Ignacio Zirpel ha llançat el penal i Jan Amat ha aprofitat un rebot per empatar, però els col·legiats han acabat anul·lant la jugada.
L'Atlètic bat el Polo
El mateix resultat s'ha donat al camp Josep Marquès. L'Atlètic ha sumat els primers punts de la temporada en batre per 4 a 3 al poderós RC Polo de Barcelona. Els de Ramon Sala s'han posat per davant al minut 11 mitjançant Nico Laplaza. Al 18, ja al segon període, Marc Martín ha aprofitat un penal per empatar. En els seus millors minuts de joc, l'equip d'Albert Lis ha aconseguit adquirir avantatge gràcies a sengles dianes d'Oriol Campos i Quim Malgosa.
Al tram final del partit, Santi Zaldúa ha retallat distàncies de penal-córner. Corria el minut 43. Al 54, Nico Laplaza ha tornat a marcar, empatant a tres. Però un gol de Guiu Corominas al minut 56 ha fet que els tres punts es quedessin a casa.
Tenis i CD Terrassa lideren la classificació amb sis punts. Són els dos únics equips que han guanyat els seus dos partits. Club Egara i Atlètic tenen tres punts cadascun.