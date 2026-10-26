Els Minyons no aconsegueixen el 3 de 10 a Girona i s'han de conformar amb la tripleta màgica: “No estem contents"

Els Minyons de Terrassa van tancar la seva participació a les Fires de Sant Narcís de Girona lluny d'assolir els objectius que s'havien fixat. La formació malva va obrir la diada a la plaça del Vi apostant fort pel 3 de 10 amb folre i manilles, però la construcció va quedar només en un intent. Aquest entrebanc inicial va frustrar les intencions de la colla d'afrontar altres grans castells previstos en el seu programa de màxims: el 5d9 i el 2d9.
Després del sotrac, els de Cal Reig van haver de refer-se i reconduir la jornada completant la tripleta màgica: el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. A la ronda de pilars, van descarregar el pilar de 6 i van tancar la diada amb dos pilars de 5 i dos de 4 simultanis.
Autocrítica i anàlisi de la caiguda
En finalitzar l'actuació, el cap de colla, Bru Busom, no va amagar l'amargor del resultat i va fer una valoració molt exigent del que va passar a la plaça: “No estem contents. Veníem a fer el 3d10 i no ha estat així. Estem tristos, ens sap greu, perquè al final no s’ha vist repercutit a plaça allò que sí que teníem a l'assaig”.
A l'hora d'analitzar tècnicament la fallida del castell de deu pisos, Busom va detallar quins aspectes havien fallat: “Realment l'estructura de dalt està superbé, però al final hi havia unes coses de folres i manilles que avui ens han fallat. Per tant, ara encara queden tres setmanes, intentarem trobar les tecles per moure bé el castell, trobar la forma que funcioni i muntar-ho per la Diada i descarregar-ho”.
El cap de colla va voler emfatitzar que la capacitat tècnica de la colla hi és, com s'havia demostrat durant la preparació prèvia: “Vam fer aquesta setmana uns assajos molt bons, els castells hi són, el 4d9 net el vam enfilar molt bé, que el continuarem treballant a veure fins on ens arriba”.
Reacció a la plaça i mirada posada en la Diada de la Colla
Tot i el cop moral, el màxim responsable tècnic dels malves va voler destacar positivament com la colla va saber reaccionar a la mateixa plaça del Vi per completar la resta de l'actuació: “Si més no, estem contents que després d'una caiguda, amb les baixes que hem tingut, ràpid ens hem pogut recuperar amb una tripleta màgica de la forma com ho hem fet”. No obstant això, va reiterar la insatisfacció amb el balanç global: “Està bé, però no era el nostre objectiu. Veníem a fer el 5d9, el 2d9 i el 3d10 i no hem fet cap dels tres, per tant, no podem estar contents del tot”.
Busom confia ara a transformar aquesta frustració en energia de cara al tram final de la tardor: “Ara ens hem de recompondre, hem de veure com estem, però la colla continuarà i voldrà fer el 3d10 i aquest és l’objectiu. Aquesta tristesa l’hem de convertir en ganes de fer més castells i ganes d'encarar la nostra Diada de la millor manera possible. Tenim molta feina a fer i amb això estarem per poder venir a descarregar aquest 3d10”.
Els Minyons reprendran l’activitat a la seva seu de Cal Reig el dilluns 2 de novembre. La pròxima actuació de la formació tindrà lloc el diumenge 8 de novembre a la plaça Porxada de Granollers, com a pas previ a la gran cita de la temporada: la XLVIII Diada de la Colla, que es celebrarà el 22 de novembre a Terrassa.