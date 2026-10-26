Ramon Grimalt, dermatòleg i divulgador: “Els tractaments contra l’alopècia són una ximpleria”

Ramon Grimalt, el conegut dermatòleg i divulgador terrassenc, ha carregat contra els tractaments per a la caiguda dels cabells enganyosos a una entrevista recent a Catalunya Ràdio. “Si jo vull tenir més pèl a les aixelles, què haig de fer? Fotre-m’hi un desodorant perquè creixi més? És una ximpleria”. Amb aquesta analogia, Grimalt ha destacat la nul·la eficàcia dels tractaments amb xampús, productes de farmàcia i solucions vitamíniques.
El dermatòleg ha assegurat que existeixen molts medicaments enganyosos i de frau, i que els suplements de vitamines de les farmàcies no tenen cap efecte real. L’estratègia que segueixen aquests productes és referir-se a la “caiguda dels cabells”, i no a l’alopècia, que, tal com explica Grimalt, són coses molt diferents. Aquests tractaments acostumen a durar uns tres mesos, que és el cicle natural de recanvi dels cabells pel que passa tothom i, d’aquesta manera, el client té la falsa percepció que els medicaments han funcionat.
L’alopècia, conclou Grimalt, està “feta bàsicament per factors hormonals” i, per tant, només es pot combatre hormonalment. Els tractaments hormonals, però, poden tenir efectes secundaris, mentre que les vitamines no, i és per això que “tothom de seguida s’anima a anar a la farmàcia a prendre unes vitamines”. Els tractaments hormonals, segons el dermatòleg, causen més por entre els possibles clients o pacients, i és aquest el motiu de l’èxit dels medicaments enganyosos.