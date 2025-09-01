Els Minyons reemprenen els castells de 9

Els Minyons de Terrassa s’han posat les piles aquest cap de setmana per encarar el mes de setembre, en què volen tornar a portar castells de gamma extra. Dissabte van actuar a Palau-solità i Plegamans, i diumenge a Sitges.\r\n\r\nA l’actuació de dissabte, els malves es van retrobar amb el 2 de 8 amb folre, acompanyat del 3 de 8 a primera ronda i del 4 de 8 a tercera. Van tancar l’actuació amb dos pilars de 5.\r\n\r\nDiumenge, els malves volien recuperar el 5 de 8, que va obrir la seva actuació, i el 3 de 9 amb folre, que van afrontar a la segona ronda. A tercera ronda van completar el segon 2 de 8 amb folre del cap de setmana. Van cloure la diada amb un pilar de 5 i quatre pilars de 4 simultanis.\r\n\r\nEl pròxim cap de setmana, els de Cal Reig actuaran a la Festa Major de Sabadell. \r\n