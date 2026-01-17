Un projecte que continuarà somiant a gran escala als Minyons de Terrassa

Hi ha canvis en l'organigrama de Cal Reig. Bru Busom agafa el relleu d'Albert Pérez al capdavant de l'àrea tècnica de la colla dels Minyons de Terrassa per a les pròximes dues temporades castelleres. La de Busom ha estat l'única candidatura que s'ha presentat a l'elecció i aquest dissabte ha presentat en una assemblea general el seu projecte. En la votació que s'ha efectuat al final de la sessió, l'equip de Busom ha obtingut 97 vots favorables, 54 contraris i 15 membres dels Minyons més han votat en blanc. "Continuarem amb la mateixa idea que s'ha seguit de la colla, amb els mateixos somnis d'intentar fer els castells més grans possibles i buscar l'impossible en aquest món que tant ens agrada", ha destacat Busom als mitjans.
Els objectius estan clars: "Repetir el que vam poder fer l'any passat tan abans com sigui possible per poder superar-nos", ha apuntat el nou cap de colla. Això significa carregar i descarregar els games extra, encara que també d'altres castells de menys categoria que encara se'ls ressisteixen, constantment a cada plaça que compti amb la presència dels malves. "Sempre hem competit contra nosaltres mateixos. Al final l'autosuperació és el nostre motor. Continuarà essent així i intentarem fer-hi d'això la nostra bandera perquè creiem que és un valor important", ha assegurat.
Aquests dos anys de projecte, ha assegurat Busom, és el ritme que ha establert la colla i és al què s'adaptaran ell i el seu equip per millorar la colla terrassenca. "Volem anar a un ritme coherent, escoltar la colla per totes les bandes a quin ritme necessiten avançar i ser conseqüents en base a tal", ha afirmat el malva.
Un nou equip tècnic
Bousom no és l'únic que canvia el seu rol dins la colla. La seva direcció tècnica la complementaran en Miquel Aguilar com a sots cap de colla, en Christian Llorca (anterior sots cap de colla) a l'àrea de pinyes, la Queralt Castañé serà la responsable de la canalla i l'Ona Jané s'encarregarà de les torres i els pilars.