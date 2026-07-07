La renovació dels protocols de Festa Major supera, de moment, el primer examen. L’Ajuntament fa una valoració inicial positiva dels canvis introduïts enguany, tot i que prefereix esperar a reunir-se amb les colles i la resta d’agents implicats abans d’extreure conclusions definitives. El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura Popular, Joan Salvador, assegura que “els canvis han estat per donar més pes encara a la cultura popular. Hem vist bé aquests protocols, han funcionat correctament”, tot i insistir que ara és el moment de “deixar passar aquests dies amb calma” i escoltar el retorn de totes les colles participants.
Els canvis més destacats d’aquesta edició s’han centrat en el Ball de Plaça i el Seguici de Tornada. En el primer cas, les colles de cultura popular van assumir definitivament la decisió de convidar les persones que havien de participar en la dansa, una modificació que ja havia estat anunciada abans de la Festa Major. Així, el mateix Esbart Egarenc va triar ballar amb tots els regidors municipals, excepte els de Vox, perquè “no estaven convidats”.
Mateixa escena que es va viure amb el Ball de Nans. Allà, però, l’habitual era que els mateixos nans es desplacessin cap als regidors. Enguany, van ser aquests últims els qui es van acostar. Salvador explica que, per facilitar la coreografia, es va acordar sobre la marxa que fossin els regidors qui s’acostessin als nans, i no a l’inrevés, evitant així que aquests haguessin de desfer la rotllana abans de tornar-la a formar. “No diré que va ser improvisat, però vam mirar el president dels Nans -Bernat Carles-, i vam quedar com que ens havíem d’acostar. Va quedar millor i més vistós”, assegura.
Pel que fa al Seguici de Tornada cap a l’Ajuntament, les colles van tornar a recórrer el carrer Major i el carrer de la Unió fins al Raval de Montserrat, mentre que la representació institucional va fer un itinerari diferent per arribar abans al consistori. Segons Salvador, aquesta fórmula va permetre que les autoritats poguessin rebre les colles des del balcó consistorial just en el moment de la seva arribada. “Per part nostra estem satisfets. Sempre et trobes gent que comenta que li agrada com era abans, i d’altres que ho prefereixen així. Nosaltres estem contents”, afirma.
El regidor defensa que la modificació respon a la voluntat de reforçar el protagonisme de les entitats de la cultura popular. El penó surt de l’Ajuntament escortat per les autoritats fins a l’ofici, però és la cultura popular qui el retorna al consistori. “Nosaltres el fem sortir de l’Ajuntament, que és on viu, i la tornada dona tot el protagonisme a la cultura popular, perquè és la festa viva i la festa del carrer”, conclou.