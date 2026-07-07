Ramon Comellas rep la Medalla al Treball President Macià

El fundador de Circutor Ramon Comellas Fusté ha estat distingit amb la Medalla al Treball President Macià 2025, que la Generalitat concedeix a persones que han destacat per la seva trajectòria professional i per la contribució al progrés econòmic i social del país.
Comellas forma part de les 18 persones guardonades en aquesta edició, en la qual també s'han distingit sis entitats. El Govern destaca la seva trajectòria com a enginyer i empresari, així com l'impuls d'un model empresarial basat en la innovació, la sostenibilitat i la projecció internacional. També posa en relleu la seva activitat docent, la participació en organismes institucionals i el compromís social desenvolupat a través de la seva fundació, orientada a promoure l'accés universal a l'energia.
La candidatura de Ramon Comellas va ser impulsada per l'Ajuntament de Viladecavalls, municipi estretament vinculat al desenvolupament de Circutor. La companyia, fundada el 1973 a Terrassa i actualment amb seu a Viladecavalls, s'ha consolidat durant més de cinc dècades com una empresa de referència en eficiència energètica i qualitat de la xarxa elèctrica, amb una aposta sostinguda per la innovació i la internacionalització sense perdre l'arrelament al territori.
Nascut a Cercs, Ramon Comellas es va formar com a enginyer tècnic industrial en l'especialitat d'electricitat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Quan encara era estudiant, juntament amb Ramon Pons i Francesc López –aquest últim abandonaria la societat pocs anys després–, va començar a fabricar transformadors i relés diferencials en un local de només 80 metres quadrats de Terrassa per adaptar les instal·lacions al nou Reglament Elèctric de Baixa Tensió.
L'esclat de la crisi del petroli va marcar un punt d'inflexió. L'any 1973, Comellas i els seus companys van veure l'oportunitat de desenvolupar un projecte orientat a l'ús eficient de l'energia elèctrica i van fundar Circutor. Més de mig segle després, el grup està controlat íntegrament per la família Comellas, té la seu a Viladecavalls, integra 14 societats, dona feina a gairebé 1.000 persones i té presència en més de 100 països.
Més enllà de la seva activitat empresarial, Comellas també ha exercit de professor d'electricitat a l'Institut Politècnic de Terrassa i ha participat activament en institucions del teixit econòmic i tecnològic, com la Unió Empresarial Metal·lúrgica, la Cambra de Comerç de Terrassa, Eurecat o el Consorci Sanitari de Terrassa.
L'acte de lliurament de les Medalles al Treball President Macià es va celebrar aquest dilluns al Palau de la Generalitat, presidit pel president Salvador Illa. Durant la cerimònia, el cap de l'executiu va assegurar que els guardonats són un exemple que ha de servir "d'estímul" per al conjunt del país i va defensar la necessitat d'afrontar els grans reptes econòmics i tecnològics "amb ambició, tocant de peus a terra i amb realisme". Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va subratllar que aquests guardons reconeixen valors com el compromís, la innovació, l'esforç, la responsabilitat social i la creació d'ocupació de qualitat.