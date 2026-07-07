Terrassa, en Pla Alfa 3 per risc d’incendis: les restriccions ja són aquí

Terrassa es troba en Pla Alfa nivell 3 per l’elevat risc d’incendi forestal, en un context marcat per l’onada de calor i els diversos focs que cremen aquests dies al Vallès Occidental i voltants. El nivell 3 implica la suspensió de les activitats amb risc d’incendi que havien estat autoritzades prèviament i reforça les mesures de prevenció al medi natural. Així, actes com el castell de focs de Festa Major han quedat ajornats, tal com ja es va anunciar. A més a més, també s'han ampliat les restriccions d'accés a tot el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, malgrat que hi hagi municipis, com Terrassa, que no estiguin dins el màxim nivell d'alerta, el 4.
Davant d’aquesta situació, els voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han reforçat la vigilància del terme municipal amb patrullatge diari i punts fixes d’observació per detectar qualsevol columna de fum amb la màxima rapidesa possible. El seu coordinador a Terrassa, Toni Granados, explica que aquests dies “es mobilitza un dispositiu específic, amb quatre persones i dos vehicles d’extinció preparats per atendre qualsevol emergència”. La tasca se centra principalment en la vigilància des de punts elevats de la ciutat i des de l’entorn de Can Gonteres, una ubicació estratègica, amb la B-40 al costat, per on poden sortir ràpidament cap a diferents zones del municipi i de la comarca.
El panorama actual, però, amb incendis a Sentmenat, Castellbisbal i Rubí o, fins i tot, dissabte a Can Boada, va més enllà del dispositiu de vigilància. El bomber terrassenc de l’Àrea de Logística de la Generalitat, Xavier Casas, adverteix que el país afronta un escenari cada vegada més complex a causa de l’acumulació de massa forestal i dels efectes del canvi climàtic. “Cada cop fa més calor i cada cop hi ha més arbres”, resumeix. Tot i que Catalunya acaba de sortir d’un llarg període de sequera, recorda que “un mes sense ploure torna a posar en estrès la vegetació. Estem veient flames de 40 metres i focus secundaris a un quilòmetre. És una barbaritat”.
El bomber també posa el focus en la proximitat dels boscos a les urbanitzacions. “A la gent de ciutat ens agrada que quan anem a la muntanya tot estigui ben verd, però no és el que toca”, assegura. Al seu parer, és imprescindible reduir la densitat d’arbres al voltant dels nuclis habitats, ja que quan un incendi arriba a una urbanització “la preocupació principal passa a ser la gent que hi viu i l’extinció es complica molt”.
Granados alerta que la principal preocupació és que els boscos no recuperen humitat durant la nit. “Comença a estar tot sec. L’important ara és, si surt un incendi, atacar-lo ràpid perquè no agafi força”, explica. Les elevades temperatures afavoreixen una propagació molt més ràpida de les flames, fet que obliga, diu, a extremar la vigilància. Precisament a l’incendi d’aquest dissabte ja van intervenir a la zona dels dipòsits de Can Boada, on van treballar conjuntament amb els Bombers en les tasques d’extinció. El foc va afectar aproximadament dues hectàrees de terreny i el dispositiu es va allargar durant prop de quatre hores.
Tot i que Terrassa no es troba entre els municipis amb el nivell màxim del Pla Alfa, el 4, Xavier Casas insisteix que “hem d’estar alerta i començar a pensar en comunitat. El nostre país té risc”. En aquest sentit, demana evitar desplaçaments innecessaris al medi natural mentre duri aquest episodi. “No hem de ficar por al cos, però sí conscienciar. Si aquests dies no hem de pujar a la Mola i ens hem de quedar a la ciutat, ens quedem”.