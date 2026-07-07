Els Punts Liles i + atén 1.283 persones durant la Festa Major

Els punts liles i + han tancat la Festa Major de Terrassa amb un balanç positiu després d’atendre i informar un total de 1.283 persones al llarg dels dies de celebració. El servei, que s’ha consolidat com un espai de referència en matèria de prevenció, sensibilització i atenció davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, destaca també perquè no ha hagut de gestionar cap intervenció que hagi derivat en una denúncia per aquest tipus de violències.
Del total de persones ateses, 848 han estat dones, 413 homes i 22 persones no binàries, amb una participació especialment significativa de persones joves. El dispositiu ha estat desplegat als espais de Vallparadís i la Rasa, combinant punts fixos amb parelles itinerants que han recorregut els diferents escenaris de la Festa Major per oferir informació, assessorament i suport.
Durant els quatre dies de festa, els equips professionals han constatat una elevada participació ciutadana tant en les activitats de sensibilització com en les diferents dinàmiques participatives organitzades als Punts Liles i +, que han tingut una bona acollida entre el públic.
Pel que fa a les intervencions, la major part han estat assessoraments i consultes relacionades amb la violència masclista i la diversitat de gènere, així com atencions vinculades a situacions de consum d’alcohol. En aquells casos en què ha estat necessari, les persones ateses han estat derivades als serveis especialitzats corresponents.
Des de l’Ajuntament es fa una valoració molt positiva del funcionament del dispositiu, que un any més ha contribuït a reforçar la prevenció, la detecció precoç i la sensibilització davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. El consistori considera que la presència dels Punts Liles i + ha ajudat a promoure una Festa Major més segura, respectuosa i lliure de violències per a totes les persones.