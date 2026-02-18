Reche admet "tensió i preocupació" en l'espera per confirmar el futur del grup d'ESO que perilla

L’Ajuntament de Terrassa ha reconegut la seva inquietud davant la manca de resposta definitiva del Departament d’Educació sobre la planificació escolar del curs vinent, amb les preinscripcions a tocar. A la Comissió Informativa d’Educació celebrada aquest dimecres, la regidora Patricia Reche ha admès que el govern municipal es troba en “un moment de tensió i preocupació”, ja que el calendari avança i la Generalitat manté el silenci sobre la retallada d’un grup de 1r d’ESO en un institut públic de la zona 3.
“Encara no tenim més informació”, ha lamentat Reche, la qual ha explicat que a l’última Taula Local de Planificació van fer diferents propostes, com reduir ràtios o crear mitjos grups. L’objectiu és evitar que s’arribi a la publicació de l’oferta de places amb la línia suprimida, un fet que, segons la regidora, “condiciona les famílies” a l’hora de triar centre. ”Ens van dir que es mirarien les opcions i ens donarien resposta; esperem que, si ja ho han decidit, hagin avisat al centre”, ha afegit.
Reche ha confirmat que s’ha rebut la “bona notícia” que no es tancarà el grup d’I3 que també estava amenaçat. No obstant, per a l’ESO, el Departament argumenta que hi ha oferta suficient als centres de l’entorn. L’Ajuntament rebutja el tancament i reclama reduir les ràtios a 20 alumnes, una demanda unitària de tots els centres públics i concertats. especialment en una etapa educativa tan pressionada.
La comissió també ha confirmat que la prioritat és crear ombres als patis d’unes 12 o 13 escoles pel confort climàtic, i s'ha anunciat que Terrassa acollirà una prova pilot de menjadors escolars de secundària per a l’alumnat vulnerable.