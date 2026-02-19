Els creadors de "Balandrau, vent salvatge" visiten Terrassa

Els creadors del film "Balandrau" visiten aquest diumenge el Cinema Catalunya de Terrassa per participar en un col·loqui participatiu. Després de la sessió de les 18.30 hores, el públic conversarà amb l’escriptor que va descobrir la història, el terrassenc Jordi Cruz, i el productor Guille Cascante, autor del documental.
Les dues figures clau en la creació de la pel·lícula "Balandrau, vent salvatge" visitaran la sala municipal. A les 18.30 hores es realitzarà una breu presentació abans de l’inici del film i després, en acabar la projecció, hi haurà un col·loqui amb torn obert de preguntes per part del públic.
Hi participarà Jordi Cruz Serra, escriptor i meteoròleg televisiu nascut a Terrassa, conegut en part per les seves prediccions a Antena 3 durant els anys 90. Ell va ser qui va descobrir la història de supervivència humana que hi havia darrere els fets ocorreguts al voltant del cim del Balandrau durant el cap d’any del 2000. A través del seu primer llibre "3 nits de torb i 1 Cap d'Any" narrava l'episodi d’aquell insòlit fenomen meteorològic que fa 25 anys va costar la vida a deu muntanyencs.
També prendrà part d’aquesta sessió especial Guille Cascante, productor d’aquesta pel·lícula que s’estrena aquest divendres a les sales de cinema. Ara fa cinc anys va dirigir el documental "Balandrau, infern glaçat", coproduït per Televisió de Catalunya i estrenat al programa "Sense Ficció". A més, dirigeix la productora Goroka TV, responsable de continguts televisius com "Crims", amb Carles Porta, o "Cites 2.0".
Totes les sessions
En el cas del Cinema Catalunya, el film es podrà veure en totes les sessions de la primera setmana. Com recorden els responsables de la sala, la pel·lícula està basada en el fenomen meteorològic més brutal i terrible mai ocorregut als Pirineus i el tercer pitjor accident a escala mundial producte de la violència del vent a les muntanyes.
Narra la successió dels tràgics fets que es van desencadenar a partir del 30 de desembre de l’any 2000, després d’un sobtat episodi de torb. Una tempesta de vent, fred i neu va sorprendre als excursionistes que es trobaven en aquella zona dels Pirineus, convertint la muntanya en una trampa mortal.
El film està dirigit per Fernando Trullols i en el repartiment figuren Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Marc Martínez, Anna Moliner i Àgata Roca. Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir tant presencialment, a la taquilla del carrer Sant Pere, com també per internet, a través del web cinemacatalunya.cat.