Més de 4.800 llars de Terrassa es beneficien del bo social elèctric

Un total de 4.865 llars de Terrassa es van beneficiar el 2025 del bo social elèctric d’Endesa, una ajuda destinada a reduir la factura de la llum de les famílies més vulnerables. La xifra representa un increment de 130 beneficiaris respecte a l’any anterior i consolida una tendència a l’alça a la ciutat.
Del total de beneficiaris terrassencs, 2.044 són considerats consumidors vulnerables i 2.821 vulnerables severs, els dos col·lectius que poden accedir als descomptes més importants en la factura elèctrica. Actualment, la rebaixa és del 42,5% per als vulnerables i del 57,5% per als vulnerables severs, sempre dins dels límits de consum establerts per la normativa estatal.
La mirada a mitjà termini posa de manifest l’impacte creixent d’aquest ajut a Terrassa. L’any 2020, la ciutat comptava amb 2.662 llars amb bo social, gairebé la meitat de les actuals. En només cinc anys, el nombre de beneficiaris s’ha incrementat un 83%, una evolució molt similar a la registrada al conjunt de Catalunya.
Pel que fa al perfil de les llars que reben el bo social a la ciutat, la majoria corresponen a persones en situació de vulnerabilitat segons criteris de renda, que representen el 53% del total. Les famílies nombroses concentren un 42% dels beneficiaris, mentre que els pensionistes suposen el 4% i els beneficiaris de l’ingrés mínim vital, el 2%. Aquestes dades evidencien que, tot i el creixement global del bo social, alguns col·lectius especialment sensibles, com pensionistes amb pensions mínimes i perceptors de l’ingrés mínim vital, continuen tenint una presència reduïda entre els beneficiaris.
Protecció davant possibles talls de subministrament
Les llars de Terrassa que disposen del bo social també estan protegides davant els talls de subministrament elèctric, en el marc de l’escut social aprovat pel Govern. Aquesta mesura garanteix l’accés a l’energia com a servei essencial per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
Des d’Endesa es recorda que qualsevol persona que tingui dubtes sobre si compleix els requisits per accedir al bo social pot informar-se i iniciar la tramitació a través de la seva comercialitzadora de referència, Energia XXI, ja sigui per canals digitals o mitjançant assessorament personalitzat.