“Hi ha oferta per llogar habitacions, però trobar un pis sencer és molt complicat”

Davant la dificultat creixent per llogar un pis sencer, el mercat de les habitacions s’ha convertit en la principal porta d’entrada per a joves i estudiants de Terrassa. L’oferta és àmplia i fàcil de trobar als portals immobiliaris, però el problema torna a ser el mateix: els preus s’han enfilat notablement en els darrers anys.
L’Arozy Eusebio ho explica amb un exemple clar. Fa tres anys va trobar una habitació per 250 euros amb subministraments (aigua, llum i gas) inclosos, una oportunitat que avui considera impossible. “Ja no hi ha habitacions per un preu similar”, assegura. Poc després, va traslladar-se a un altre pis on pagava 340 euros per una habitació més petita que l’anterior. Amb un sou d’uns 1.000 euros, diu, el cost es fa difícil d’assumir: “És molt complicat pagar gairebé 400 euros per una habitació i després totes les despeses del dia a dia”.
Tot i que assegura que trobar habitacions no és complicat, sí que ho són els preus i les condicions. També recorda un episodi que, recentment, la va deixar sense un lloguer que tenia aparaulat després que li anul·lessin el contracte a última hora. Actualment viu amb el seu pare perquè no troba una opció assumible.
D’altra banda, Foix Pons viu una realitat diferent, però igualment marcada per l’encariment. Originària de Vilafranca, es va traslladar a Terrassa perquè estudia a Barcelona i el mercat de la capital li resultava menys assumible. A més, no li agradava viure allà . Des de l’octubre paga 500 euros per una habitació al Centre, on conviu amb cinc persones més. Mesos enrere havia estat a Can Boada pagant 420 euros, també per una habitació.
“Hi ha bastant oferta per llogar habitacions, però trobar un pis sencer és molt complicat”, explica. En alguns casos, fins i tot li han demanat aval familiar per accedir a una habitació.
Actualment, el preu de les habitacions a Terrassa se situa habitualment entre 400 i 600 euros, una xifra que confirma la tendència a l’alça. Així, compartir pis ja no és només una etapa temporal, sinó una solució obligada per a molts joves.