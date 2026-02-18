Terrassa agruparà els serveis d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+ a la nau Sala Badrinas

L’Ajuntament de Terrassa ha confirmat que el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) - Casa Galèria es traslladarà a la nau de les oficines de l'antiga fàbrica Sala Badrinas. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ho ha detallat a la Comissió Informativa d'Acció Social d'aquest dimecres, arran de les preguntes de la regidora socialista, Montserrat Jiménez, i després que el tema ja s'hagués avançat prèviament a la Comissió 8M.
Melgares ha definit el projecte com "un somni" que satisfà una demanda històrica de les entitats i del ple municipal per dignificar un servei que ha quedat petit i sense les condicions idònies. De fet, la manca d'espai actual és tan crítica que part de l'equip de Planificació s'ha hagut de desplaçar a altres dependències.
El futur equipament no es limitarà a acollir la nova Casa Galèria, sinó que es planteja com un gran node de defensa de drets que agruparà tots els serveis d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+ per abordar les desigualtats des de la interseccionalitat.
La nova ubicació disposa d'una superfície de 908 m² i, si bé l'edifici, anomenat també del rellotge, ja ha estat rehabilitat estructuralment, incloent-hi fusteries, pintura i paviments, encara requereix una adaptació funcional important.
La regidora ha admès que l'immoble encara necessita més inversió, especialment en matèria de privacitat de les víctimes i d'accessibilitat, ja que l'accés actual presenta escales que el fan impracticable per a persones amb mobilitat reduïda. "Cal fer el Pla d'Usos, el projecte funcional i buscar finançament", ha explicat Melgares, la qual no ha descartat la venda d'altres actius municipals per sufragar l'operació.
L'espai compartirà ubicació amb el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBIQ+ i l'Oficina d'Igualtat de Tracte. La voluntat del govern és superar el model purament assistencial i convertir la nau en un "espai viu" i comunitari "on passin moltes coses". Segons la regidora, l'equipament ha d'estar obert a la cocreació, amb espais com una cuina compartida, més enllà dels despatxos d'atenció psicològica, jurídica i de mediació.
La portaveu d'ERC, Ona Martínez, ha celebrat l'anunci com una "victòria de ciutat", tot i qüestionar el criteri polític que justifica l'agrupació d'aquests serveis específics i l'exclusió d'altres, com el Servei d'Atenció i Denúncia (SAiD) per a víctimes del racisme. El govern preveu donar tots els detalls tècnics i oferir una visita exterior a l'espai en una roda de premsa que es convocarà per al proper dilluns, 23 de febrer.