Desmantellen una plantació clandestina a Terrassa: 414 plantes de marihuana i 83.500 euros defraudats en llum

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana en un habitatge de Terrassa i han detingut dos homes, de 23 i 25 anys, com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric.
L’actuació policial és fruit d’una investigació iniciada el passat mes de gener, quan agents del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Terrassa, durant tasques de patrullatge ordinari, van detectar indicis compatibles amb el cultiu de marihuana en un domicili del municipi.
Després de les comprovacions pertinents, els Mossos van sol·licitar una ordre judicial d’entrada i escorcoll, que es va executar el 5 de febrer. A l’interior de l’habitatge, d’uns 200 metres quadrats, els agents hi van localitzar una plantació interior amb un total de 414 plantes de marihuana, valorades en uns 24.900 euros al mercat il·legal.
Durant l’escorcoll també es va intervenir material especialitzat per al cultiu intensiu, com ara focus halògens d’alta intensitat, sistemes d’aire condicionat i bàscules de pesatge. Paral·lelament, es va constatar que la instal·lació elèctrica havia estat manipulada per esquivar el comptador, fet que hauria ocasionat una defraudació superior als 83.500 euros, segons la companyia subministradora.
Els dos detinguts, que no tenen antecedents policials, van passar a disposició judicial el 7 de febrer davant el jutjat de guàrdia de Terrassa.