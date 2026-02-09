Ampans ultima la nova residència

La nova residència que la Fundació Ampans construeix al barri de Sant Llorenç de Terrassa ha entrat en la darrera fase d’obres i es preveu que entri en funcionament abans d’acabar l’any. Segons expliquen en un comunicat, la voluntat és “donar resposta a una manca històrica de places residencials i de centre de dia a la ciutat per a persones amb discapacitat intel·lectual i alt grau de dependència”.\r\n\r\nL’equipament, ubicat en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Terrassa, tindrà 60 places residencials, organitzades en unitats de convivència de sis persones, i 20 places de centre de dia, dissenyades per oferir llar, suport i qualitat de vida.\r\n\r\nEl projecte és fruit d’una reivindicació sostinguda de famílies i entitats del territori, especialment de la Coordinadora Capaç, que fa anys que reclamen nous recursos d’atenció a la ciutat. Un cop finalitzin els treballs d’interiorisme i equipament, la Residència Amunt, nom escollit a través d’un procés participatiu, començarà a configurar els equips de treball per iniciar l’activitat segons el calendari previst. Aquesta setmana l’equipament ha rebut la visita d’una quarantena de professionals de la Taula Local de Capacitats Diverses de l’Ajuntament i de membres del Departament d’Educació.\r\n