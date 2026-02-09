Terrassa

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 10 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 09 de febrer de 2026 a les 19:01

Aquestes són les cerimònies del dimarts 10 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José María Sánchez Viudez, 80 anys

Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.
Cerimònia: 10 de febrer del 2026, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Pepita Miranda Farré, 93 anys

Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.
Cerimònia: 10 de febrer del 2026, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Carme Torres Martínez, 93 anys

Data de la defunció: 8 de febrer del 2026.
Cerimònia: 10 de febrer del 2026, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Jhes Acha Uscamayta, 35 anys

Data de la defunció: 8 de febrer del 2026.
Cerimònia: 10 de febrer del 2026, a les 15 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa. 

Jordi Yáñez Beas, 43 anys

Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.
Cerimònia: 10 de febrer del 2026, a les 12.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris.

