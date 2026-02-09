Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 10 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimarts 10 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
José María Sánchez Viudez, 80 anys
Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.
Cerimònia: 10 de febrer del 2026, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Pepita Miranda Farré, 93 anys
Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.
Cerimònia: 10 de febrer del 2026, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Carme Torres Martínez, 93 anys
Data de la defunció: 8 de febrer del 2026.
Cerimònia: 10 de febrer del 2026, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Jhes Acha Uscamayta, 35 anys
Data de la defunció: 8 de febrer del 2026.
Cerimònia: 10 de febrer del 2026, a les 15 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa.
Jordi Yáñez Beas, 43 anys
Data de la defunció: 9 de febrer del 2026.
Cerimònia: 10 de febrer del 2026, a les 12.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris.