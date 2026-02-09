Entitats de Terrassa reclamen una sanitat 100% pública i complir amb el Pacte de Salut

Desenes de persones s'han concentrat aquest dilluns davant de l’Ajuntament de Terrassa convocades per la Comissió d’Entitats per la Sanitat Pública per reclamar una sanitat de gestió 100% pública i de qualitat i denunciar la situació “crítica” del sistema sanitari al territori. Durant l’acte, els portaveus han criticat el model de col·laboració públic-privada implantat a Catalunya des de fa dècades, que, segons afirmen, “debilita el sistema públic i afavoreix el negoci privat”, especialment arran de les retallades posteriors a la crisi del 2008. Com a mesura per revertir aquesta situació, han exigit la derogació de la Llei 15/1997, que permet noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut.
El seu manifest reclama un increment del pressupost en sanitat pública, amb un mínim del 25% destinat a l’atenció primària, millores en l’accessibilitat al sistema, visites amb el metge de família en menys de 48 hores, la reducció de les llistes d’espera i unes urgències “dignes i no col·lapsades”. També es posa l’accent en la precarietat dels professionals sanitaris i en la necessitat de reforçar l’atenció en salut mental, pediatria i odontologia als CAP, així com garantir condicions laborals dignes: “La vocació no justifica l’explotació”, han remarcat.
Pel que fa a Terrassa, la Comissió denúncia l’incompliment de compromisos adquirits fa més de tres anys, com la construcció del CUAP-CAP, el nou CAP Nord, l’ampliació del CAP Sud i el desdoblament del CAP Rambla. En aquest context, s'ha reclamat també la dimissió de la consellera de Salut, Olga Pané.
La concentració ha servit per anunciar un calendari de mobilitzacions comarcals, amb convocatòries a Rubí (14 de febrer), Terrassa (21 de febrer) i Viladecavalls (28 de febrer), que culminaran en una manifestació unitària prevista per a l’11 d’abril a Terrassa. “Ens hi va la vida”, han conclòs els organitzadors, tot fent una crida a la participació massiva.