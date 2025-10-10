El Cafè Colón de Terrassa avança a mitges: falta la llicència del carrer Cremat

El projecte de rehabilitació de l’antic Cafè Colón de Terrassa viu un moment de contrast: mentre les obres de reforç estructural a la façana de la Plaça Vella entren a la fase final, la rehabilitació de la finca del carrer Cremat continua sense llicència d’obres i manté aturada la part residencial del projecte.
Segons explica Gerard Marcet, soci fundador de Laborde Marcet, gestora a càrrec del projecte, “encara no s’ha obtingut la llicència per a la finca del carrer Cremat. L’arquitecte calcula que falta aproximadament un any per aconseguir-la, sempre que no sorgeixin nous requeriments administratius”. La tramitació està pendent des de fa més d’un any, arran de la inclusió de l’edifici en l’Inventari del Patrimoni Cultural i la necessitat de desenvolupar un pla especial de protecció que garanteixi la preservació dels seus elements històrics. Entre aquests elements destaca la recuperació de les motllures originals del sostre de la planta baixa, calcinades, que el promotor manté el compromís de reproduir fidelment.
Les obres a la Plaça Vella, tram final
Tot i aquest bloqueig administratiu, la intervenció estructural del Cafè Colón amb façana a la Plaça Vella avança a bon ritme. Des de fa setmanes, l’equip tècnic treballa en el reforç intern dels murs mestres i dels forjats, una actuació necessària per consolidar l’edifici abans d’afrontar la seva rehabilitació integral. “S’estan completant els darrers treballs i es preveu que acabin en uns trenta dies”, afirma Marcet.
Un cop finalitzats aquests treballs, la continuïtat del projecte dependrà en part de la llicència del carrer Cremat. Sense aquest permís, no es podrà reforçar l’altra finca ni activar la fase de construcció dels habitatges.
La Boheme manté el seu compromís i preveu obrir portes pròximament
L’obtenció del permís del carrer Cremat és, doncs, una de les claus perquè el projecte pugui avançar plenament. Ara bé, també queda la resolució de la proposta per tenir l’accés principal dels pisos a la Plaça de la Torre del Palau.
Pisos condicionats a l’accés
Segons Gerard Marcet, “l’expedient ha estat diversos mesos paralitzat per motius burocràtics i continua pendent de l’expedient de Bombers”. Marcet adverteix que “si no s’accepta el nou accés i s’obliga a mantenir-lo a la Plaça Vella, no promourem els habitatges i només es destinaran a lloguer els locals comercials”.
La tramitació pendent s’arrossega des de fa més d’un any i s’allargarà un any més
El projecte preveu per ara sis habitatges de gamma alta d’entre 95 i 105 m², amb tres habitacions, excepte un àtic més petit, però sense piscina comunitària, descartada per motius de viabilitat per les dimensions de la promoció. La joia és el pis principal, amb sostres alts i finestrals amb vistes a la Plaça Vella.
La comercialització dels habitatges, tot i que sovint en aquests casos es fa sobre plànol, no s’iniciarà fins que la situació urbanística estigui resolta, i “es definirà la seqüència d’actuació en funció de la resolució sobre els accessos”, diu Marcet.
Els locals comercials, primer pas
Pel que fa als baixos, la cafeteria Boheme manté el seu compromís i preveu iniciar la seva implantació en unes quatre setmanes. En canvi, el restaurant de ramen que havia de sumar-se al projecte ha desistit i rescindit el seu contracte, “degut a la lentitud en l’obtenció de les llicències de la finca del Cremat”, exposa Marcet. Si la documentació avança sense nous entrebancs, el conjunt del projecte a l’edifici de l’antic Cafè Colón podria completar-se en un termini de vuit mesos d’obres, un cop es concedeixi la llicència pendent i si inalment es promouen els habitatges.