El Banc d'Aliments busca voluntaris: "El Gran Recapte és el que ens salva la temporada"

Falten pocs mesos per Nadal, i això també significa que s'apropen les dates del Gran Recapte del Banc d'Aliments, una de les campanyes més grans de recollida solidària de menjar a escala catalana. Segons han anunciat representants del Banc d'Aliments, l'esdeveniment s'avança 15 dies enguany i es durà a terme el 7 i 8 de novembre.
Encara que queda un mes per l'inici de la campanya, hi ha feina a fer, ja que només a Terrassa, encara faltarien 300 voluntaris per cobrir tots els punts de recollida físics. "Sense voluntaris, el Gran Recapte no és possible", ha afirmat als mitjans la coordinadora del Banc d'Aliments de Terrassa, Laura Mendiluce. De moment, només hi hauria inscrits prou voluntaris com per donar servei a la meitat dels 31 punts de recollida a diversos supermercats de la ciutat. També falten coordinadors de supermercat, aproximadament 15, asseguren.
"Fem una crida a què tothom qui pugui s'inscrigui. Són només quatre hores i es pot fer en grup", ha declarat l'altra coordinadora del Banc d'Aliments de la ciutat, Gemma Molins, que també ha instat a les persones que ja s'han apuntat a engrescar els seus coneguts a través de les xarxes socials. Qui hi estigui interessat, pot omplir el formulari al web del Gran Recapte. Segons les dades aportades per l'organització, les donacions als supermercats on hi ha voluntaris presents es multipliquen per dos respecte als establiments on no n'hi ha.
També hi ha l'opció d'inscriure's en grups de mínim 10 persones. Aquesta opció és ideal per a entitats de la ciutat o empreses. "Moltes vegades ens utilitzen per fer una activitat de 'teambuilding'", ha mencionat Mendiluce, que ha afegit que "a les entitats els costa apuntar-se, però, quan entren, repeteixen".
Un moment clau
El lema, "Ho donem tot", posa en valor que "qualsevol aportació, per petita que sigui, suma i esdevé imprescindible". El Gran Recapte és una de les campanyes més importants de recollida d'aliments, ja que permet cobrir les necessitats de les persones beneficiàries durant dos mesos. "El Gran Recapte és el que ens salva la temporada", ha afirmat el coordinador de la Fundació Busquets, Albert Serra, que ha explicat que, arran de l'augment del preu dels aliments i del menor subministrament provinent dels productes de les cadenes de supermercats i fàbriques a causa de la llei de malbaratament alimentari, han fet que "els magatzems d'aliments hagin baixat substancialment" en els darrers dos anys.
Un altre aspecte pel qual el Gran Recapte és important és per la tipologia d'aliments que s'hi recullen: "Normalment no podem oferir una dieta gaire equilibrada a les persones que ens necessiten, però el Gran Recapte ens permet recollir aliments més variats", ha destacat Serra.
Tot i la davallada en les reserves, els bancs d'aliments de Terrassa han de continuar donant servei a més de 7.000 persones a la ciutat. En aquest sentit, Laura Mendiluce ha alertat que, encara que el nombre de beneficiaris no està creixent, cada vegada es troben "perfils més semblants a la classe mitjana", és a dir, amb persones que estan treballant o són laboralment actives.