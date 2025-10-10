Els veïns presenten al·legacions a la urbanització del carrer d’Arquimedes

El col·lectiu veïnal Que no ens pugin els fums ha presentat al·legacions al projecte d’urbanització del carrer d’Arquimedes, entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius. Els veïns consideren que l’actuació no està prou justificada ni s’ajusta a cap planificació vigent, ja que s’ha redactat abans de conèixer les propostes del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), actualment en elaboració.
Segons el col·lectiu, el projecte “manté i fins i tot millora la funcionalitat del carrer com a via de pas”, contradient els objectius de pacificicació del trànsit i de mobilitat sostenible que reclamen des de fa temps. També critiquen que l’Ajuntament destini una “inversió considerable” a una obra que no redueix el trànsit ni millora la qualitat ambiental del barri.
En el document d’al·legacions, l’entitat assenyala que el projecte sobreestima el volum de trànsit pesant que circula pel carrer –calculat en 1.000 vehicles diaris quan, segons les dades municipals, serien al voltant de 340– i alerten que aquesta dada pot haver condicionat el dimensionament del ferm i el cost de l’obra. També consideren que la planificació de les obres i dels desviaments de trànsit és insuficient, amb un pressupost “clarament limitat” per garantir la seguretat i la fluïdesa viària durant els treballs.
A la part final de l’escrit, el col·lectiu formula quatre peticions concretes a l’Ajuntament: que es deixi sense efectes l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del carrer d’Arquimedes, es corregeixin els defectes que esmenten i es redacti de nou els annexos, plànols i pressupost relacionats amb la planificació i organització de les obres i els desviaments de trànsit amb coherència; que durant les obres es deixi circular per la Rambla, com a mínim entre el portal de Sant Roc i la Rasa; que durant les obres es canviïn els sentits de circulació d’alguns trams dels carrers de Nicolau Talló i Faraday per a forçar que els vehicles que pugen direcció nord utilitzin l’avinguda Àngel Sallent o la ronda de Ponent; que preguin mesures per evitar llargs temps de recorregut a l’hora de circular per la ronda de Ponent, entre elles, la reconversió a dues fases semafòriques de la cruïlla amb Linné i Edison.
El col·lectiu reclama que el consistori repensi el projecte d’Arquimedes i l’integri dins d’una estratègia global que prioritzi la sostenibilitat, la salut i la reducció del trànsit a la ciutat. “Les actuacions de mobilitat han de respondre a una visió de conjunt i no a intervencions aïllades”, sostenen els veïns.