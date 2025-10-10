Isabel Marquès, distingida amb el Paul Harris del Rotary

El Rotary Club de Terrassa ha atorgat la distinció Paul Harris Fellow a Isabel Marquès Amat (Terrassa, 1959). L’entitat premia la seva implicació en la vida social de la ciutat de manera voluntària de forma personal i des d’entitats que atenen i cuiden a les persones més vulnerables.
Advocada de professió, la seva tasca altruista a la ciutat comença amb un voluntariat desinteressat a la cooperativa Teixidors a l’inici del seu projecte. El 1990 entra a
l’Associació Alba, establint un lligam amb aquesta entitat que la portarà a buscar-hi nous projectes, com el servei de jardineria. S’implica també directament amb el projecte de promoció de la dona que porta a terme Alba a Burkina Faso.
L’any 2009, a proposta de l’Ajuntament de Terrassa i amb la unanimitat de tots els regidors, es escollida com a Síndica de la Ciutat de Terrassa, càrrec que exercirà durant més de cinc anys. La seva tasca com a Síndica al servei de tots els terrassencs ha estat guiada sempre per la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, document de l’any 2000 que serà el seu marc de referència. Actualment és la presidenta de la fundació Prodis, on continua desenvolupant la seva tasca al servei de les persones més vulnerables.
Per tot això, la junta presidida per Santi Rius, va adoptar la resolució de concedir-li el reconeixement Paul Harris Fellow. Per motius personals, no se li va poder lliurar el curs passat. L’acte tindrà lloc el dimarts 14 d’octubre a les 21 hores a la seu del club, a la Societat Coral els Amics.