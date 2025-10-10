Detingut un terrassenc per defecar a la cuina d’un hotel del Maresme

La Policia Local de Santa Susanna (Maresme) va detenir diumenge passat, 5 d’octubre, un veí de Terrassa de 34 anys acusat d’un delicte de danys després de defecar dins de les capses de menjar de la cuina d’un hotel. Segons ha publicat ElCaso.cat, els fets van tenir lloc cap a les sis del matí, quan l’home, que participava en un congrés de batxata, es va colar a la cuina del restaurant de l’establiment, aprofitant que no hi havia personal treballant, i va defecar a l’interior de les capses plenes de menjar emmagatzemades a la cambra refrigeradora.
Hores més tard, en iniciar la seva jornada, els treballadors van trobar els excrements i van alertar la direcció de l’hotel. Gràcies a les càmeres de seguretat, es va poder identificar l’autor, que continuava assistint als tallers del congrés com si res no hagués passat. Els responsables del restaurant van haver de llençar tot el menjar afectat i els productes del voltant per risc de contaminació, amb unes pèrdues econòmiques estimades en uns 3.000 euros.
L’avís a la policia es va produir cap a la una del migdia. Dues dotacions de la Policia Local de Santa Susanna es van desplaçar fins a l’hotel, situat a l’avinguda del Mar, on van identificar plenament el sospitós i el van detenir. Segons el mateix mitjà, l’arrestat, identificat amb les sigles C.M.V., és un veí de Terrassa, i acumula nombrosos antecedents policials. Es tracta d’un assistent habitual a aquest tipus de congressos de ball, i segons fonts properes, la nit anterior hauria dormit al seu cotxe. Després de passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d’Arenys de Mar, el jutge va decretar la seva llibertat provisional.