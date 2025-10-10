Visites guiades per compartir experiències en salut mental

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha commemorat aquest divendres el Dia Mundial de la Salut Mental amb un ampli ventall d’activitats que han implicat pacients, famílies i professionals dels seus centres d’atenció. Sota el lema “Drets socials per una salut mental digna i accessible”, l’entitat ha participat activament en la jornada, tant dins del Mental Fest com amb propostes pròpies.
Entre les iniciatives més destacades hi ha “Camins de vida”, un projecte impulsat pel Centre de Salut Mental Ferran Salsas i Roig que aposta per la inclusió i la participació social a través de la cultura. L’activitat consisteix en visites guiades per espais d’interès històric, cultural o patrimonial, conduïdes per persones amb experiència pròpia en salut mental que es converteixen en “pacients experts”.
A partir del relat personal de cadascun d’ells, “Camins de vida” convida a reconèixer i compartir realitats diverses, posant en valor la mirada i el bagatge de qui conviu amb un trastorn mental. El projecte, nascut a Rubí, s’ha anat obrint progressivament a tota la ciutadania amb l’objectiu de trencar estigmes i fomentar espais de trobada entre persones amb i sense problemes de salut mental.
La jornada ha culminat amb una actuació conjunta de la Coral Renaixença del CST i la Coral GospelBo, en una mostra d’inclusió i expressió artística a través de la música. La seva interpretació compartida ha simbolitzat la importància del treball col·lectiu, la comunitat i l’empatia com a camins cap al benestar emocional.
Com a punt final, la Taula de Salut Mental de Terrassa —de la qual el CST forma part— ha presentat el manifest del Mental Fest 2025, que reclama uns drets socials sòlids i una salut mental digna i accessible per a tothom.