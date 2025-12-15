ERC portarà al Parlament el Pacte de Salut de Terrassa

ERC Terrassa ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa que portarà al Parlament de Catalunya el bloqueig del Pacte de Salut de Terrassa, aprovat l’any 2023 entre l’Ajuntament i el Departament de Salut, davant la manca d’avenços en l’execució dels equipaments compromesos.
El regidor republicà Pep Forn ha recordat que “al ple municipal del mes de novembre totes les forces polítiques vam aprovar un acord de Junta de Portaveus per reclamar a la Generalitat que reactivés el Pacte de Salut i complís els compromisos adquirits amb la ciutat”. “Terrassa creix, cada vegada som més veïns i veïnes, i si la ciutat creix, els equipaments també han de créixer. És una necessitat”, ha afegit.
Forn ha subratllat que el Pacte de Salut és una eina compartida i consensuada per planificar els equipaments sanitaris que la ciutat necessita: “Quan falta planificació, el que falla és l’atenció primària, les urgències i, en definitiva, la qualitat de vida de la gent”, ha insistit.
Per la seva banda, el diputat d’ERC al Parlament, Juli Fernàndez, ha explicat que el grup parlamentari ha registrat una proposta de resolució a la Comissió de Salut per forçar el Govern de la Generalitat a reactivar el pacte. “Al Parlament tenim l’obligació de controlar i impulsar l’acció del Govern. I això és el que fem: impulsar un acord útil i avalat per la gran majoria de forces polítiques”, ha dit. Fernàndez ha denunciat que “fa un any i mig que el PSC governa la Generalitat i, des d’aleshores, no hi ha hagut avenços concrets”.
La proposta d’ERC, que previsiblement es debatrà al març a la comissió, planteja establir reunions trimestrals entre l’Ajuntament i CatSalut, així com avançar en els equipaments previstos: un nou CAP Nord, un CUAP al carrer de Pau Marsal, l’ampliació del CAP Sud i el canvi de gestió del CAP Can Roca.