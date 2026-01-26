Es torna a reprendre la circulació de Rodalies un cop resolta la incidència al centre de control d’Adif

La circulació de trens de Rodalies s'ha tornat a reprendre cap a les 7.45 hores de dilluns, després que hagi estat suspesa per segon cop aquest dilluns per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, segons Renfe.
El servei s'havia posat en marxa aquest dilluns a partir de les 6 hores tal com estava previst, amb alguns trams en transport alternatiu. Cap a les 6.30, però, s'ha tornat a suspendre per una incidència al centre de control d'Adif, situat a l'Estació de França. Passades les 7 hores s'ha anunciat que el servei es tornava a posar en marxa de forma progressiva, però aquest restabliment ha durat només uns minuts, ja que poc abans de les 7.30 s'ha tornat a anunciar la suspensió del servei.
A l’R4, estan previstos autobusos entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell, i entre Manresa i Terrassa, mentre que a l’RL4, n’hi ha de previstos entre Cervera i Manresa.
A Terrassa, l'Ajuntament ha habilitat un servei de busos llançadora gratuïts entre l'estació de Rodalies de Terrassa Est i l'Estació del Nord. Amb aquesta mesura es pretén millorar la connectivitat de la part est de la ciutat amb el servei dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i trasbassar part dels usuaris de Renfe davant la incertesa de com funcionarà dilluns el servei de trens. Aquest autobus funcionarà de les 6:30 a les 11 hores.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat que, un cop resolta de nou la incidència al centre de control d’Adif, la represa del servei de circulació de trens es fa “de forma progressiva i gradual”. Carmona ha afegit que els tècnics estan treballant perquè la incidència no es torni a reproduir i que “ja hi haurà temps per determinar-ne les causes”.
El portaveu de Renfe ha argumentat que, quan hi ha una incidència al centre de control que Adif té a l’Estació de França, s’atura la circulació de trens “per seguretat”. I ha posat aquest exemple: “És com si a Barcelona tots els semàfors es posen en vermell, pares la circulació perquè hi hagi seguretat”.
Carmona ha demanat “disculpes” als usuaris per la situació d’aquest dilluns al matí i ha garantit “treball, treball i treball” per part dels equips per reprendre el servei amb la màxima normalitat.
Comença una nova reunió de seguiment
Una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies ha començat aquest dilluns a la seu del Departament de Territori, en un matí marcat per dues aturades del servei en menys de dues hores. La trobada torna a estar encapçalada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i amb la presència del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Per primer cop hi participa presencialment el president de Renfe, Álvaro Fernández. També hi son alts càrrecs d'Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d'Esquadra i Trànsit, entre altres perfils tècnics.
La reunió havia de començar a les 7 hores però s’ha endarrerit més de mitja hora perquè s’ha fet una reunió prèvia més reduïda per abordar les incidències.