Esborren Terrassa dels mapes meteorològics de 3Cat

El nou univers informatiu de Televisió de Catalunya —ara 3Cat—, amb una oferta renovada dels serveis d’informació, amb platós i grafismes inclosos, ha deixat una petita anècdota als nous mapes del temps. Durant el “Telenotícies Comarques” sempre s’ofereix una previsió meteorològica més centrada i acurada en els municipis catalans. Tant és així que un dels mapes meteorològics mostra amb zoom tot el panorama català, acostant-se molt més a les comarques, i circulant per tot el territori. Cada comarca apareix amb la seva corresponent capital destacada, i el Vallès Occidental, essent l’única comarca catalana amb dues cocapitals, destacava amb tots dos municipis: Terrassa i Sabadell.
Des de l’actualització del programari de 3Cat, la idea és la mateixa, amb mapes més moderns. Ara bé, quan comença el zoom al mapa de comarques i s’acosta al Prelitoral, Terrassa ja no hi apareix. El Vallès Occidental ha passat a mostrar-se amb una sola capital –Sabadell–, mentre Terrassa ha quedat esborrada.
Una primera rectificació
El gran canvi de grafismes d’“El Temps” ja va despertar crítiques d’alguns usuaris per la simplicitat dels nous mapes meteorològics. Va ser la magnitud de peticions de rectificació, que la CCMA va recopilar el “feedback” de l’audiència, de les veus internes i de la comunitat meteorològica i es va posar en marxa per millorar els aspectes gràfics i visuals del programa informatiu estrella de la casa.
Des del 3Cat reivindicaven el fet que continuen millorant, provant, adequant i refinant aspectes de “moltes coses” que ja han estat estrenades i també d’altres que encara falten per presentar a l’audiència. Per això afirmaven que “moltes coses encara s’han d’anar provant”. Potser aquesta és la darrera esperança perquè Terrassa torni a ser als mapes del Comarques.