Esfondrament en un edifici del carrer de Jacint Elias: dues famílies desallotjades

Un ensurt al barri de Ca n'Anglada ha mobilitzat aquest dilluns al matí els serveis d’emergència. Al voltant de les 11.31 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un esfondrament al carrer de Jacint Elias, número 122. Segons han confirmat fonts del cos i s'ha explicat posteriorment a la comissió municipal de Territori i Habitatge, el sinistre no ha causat ferits, però ha obligat a desallotjar l'immoble.
L'incident s'ha produït quan, per causes que encara s'estan investigant, la terrassa de la primera planta ha cedit, precipitant-se sobre la planta baixa. L'edifici afectat consta de planta baixa més dues alçades, i l'origen podria haver estat el mal estat de les bigues.
Desplegament i afectacions
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, que han treballat conjuntament amb l’arquitecte municipal per avaluar l'estat de l'estructura. Com a mesura preventiva, s’ha procedit a l'evacuació dels veïns. Segons s'ha informat a la comissió municipal, dues famílies dels habitatges superiors han hagut de ser desallotjades i reubicades. També s'han inspeccionat i desallotjat dos locals de la planta baixa, un d'ells el local adjacent al del sinistre.
Inspecció tècnica
Els serveis d'emergència han descartat, en una primera valoració, que hi hagi afectació immediata a la resta d’edificacions colindants. No obstant això, la zona ha quedat perimetrada per seguretat mentre la inspecció tècnica avalua l'abast dels desperfectes i les causes exactes que han provocat el col·lapse de l'estructura.