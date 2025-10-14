Estafada, enfrontada a un desnonament, i amb tendències suïcides: "De la meva mare se n'ha aprofitat tothom"

Víctor Ramírez, fill de la Conchi, viu a la Vall de Camprodon, i l'abril del 2024 va rebre una trucada alarmant: “Era la meva cunyada. Deia que havia de baixar a Terrassa ràpidament, que la meva mare estava fent coses molt rares. Quan arribo, m’assabento que s’havia intentat suïcidar un dia abans”. Tot fruit d’una estafa a través de criptomonedes que ha acabat fent que ara s’enfronti a un desnonament.
La Conchi és una dona de 66 anys que viu sola. Arran de la separació amb el seu marit el 2014, i el suïcidi d’un dels seus fills a finals del 2022, va desenvolupar depressió. En aquest context, l'estiu del 2023 es va topar amb un anunci d’Instagram amb la imatge de la presentadora televisiva Cristina Pedroche, on s’exposava la facilitat per guanyar diners sense moure’s de casa, gràcies a les criptomonedes. “Estant vulnerable, la meva mare va clicar-hi, i la van començar a bombardejar amb moltes trucades diàries. Li deien coses boniques: que ho feia molt bé, que anessin a fer un cafè... I així, la van anar convencent de donar cada vegada més diners”, explica el seu fill, Víctor Ramírez.
Els estafadors no en van tenir prou amb els diners obtinguts, i la van convèncer per a demanar un crèdit al Banc Sabadell. Un crèdit de 32.500 euros que, per cert, no calia anar a cap oficina a tramitar-lo: a través de l’aplicació mòbil era preconcedit. “Tampoc puc entendre com un banc com aquest dona préstecs d’aquesta magnitud a persones que cobren pensions de 800 euros. S’ho han de fer mirar”, denúncia Ramírez amb indignació. Els estafadors no van aturar-se, i van aconseguir que la Conchi s’instal·lés l’aplicació AnyDesk, un escriptori remot, amb el qual “podien veure tot el que feia la meva mare amb el mòbil”. Entre això i altres demandes al Banc Sabadell i a Cofidis, la Conchi va acabar perdent vora 100.000 euros. La seva família encara no sabia res.
“Ningú regala res”
Com bolets a la tardor, sentint la humitat de la terra per brotar, el novembre del 2023 van aparèixer del no-res un grup de noies sota l’empresa barcelonina Safe Investments Group, sabent que podien aprofitar-se de la situació de la Conchi. “No sé d’on van treure el telèfon, però la van trobar. Sabien que necessitava els diners, i deien que volien ajudar-la”, explica Ramírez. Li van oferir un préstec de 20.000 euros, a canvi de retornar-ne 36.000 quatre mesos després, i la Conchi hi va accedir.
Tot i que aquesta condició relata el seu fill que “era una barbaritat, un abús”, no n’era l’única. L’empresa la va fer signar el préstec davant d’un notari, i entre la documentació signada el que hi havia realment era una opcio de compra, uns poders especials que podien executar la venda de l’habitatge en el qual viu ella sense que en fos conscient, sempre que no aconseguís retornar el crèdit sol·licitat.
No va ser fins que van interposar una denúncia als Mossos d’Esquadra que en van ser conscients. Fins aleshores, la Conchi estava convençuda que no havia venut el pis. “Arran d’una coneguda que treballa al registre, vam aconseguir la nota registral i, efectivament, ens van notificar que el pis s’havia venut”. La quantitat: 105.000 euros, menys de la meitat del preu del valor de mercat actual de l’habitatge. Es tracta d’un pis de 90 metres quadrats situat a Can Roca.
Els compradors van permetre que la Conchi es quedés al pis pagant lloguer, però aquest és superior al miler d’euros, xifra que la dona no es pot permetre. “Ningú regala res. De la meva mare se n’ha aprofitat tothom: els de les criptomonedes, els intermediaris de Safe Investments, el notari perquè no fa la seva feina, o directament no la fa bé... I al final, hi ha uns tercers compradors que també s’aprofiten posant un preu de lloguer que no pot pagar”, exclama Víctor Ramírez. Efectivament, la Conchi tenia data de desnonament per al passat 10 de setembre. Una primera acció que va evitar la família reunint dues desenes de persones. Ara, la nova data de desnonament ha quedat ajornada pel 24 de febrer. “D’aquesta manera podran venir els cossos d’antidisturbis dels Mossos d’Esquadra, per evitar que l’aturem de nou. Espero que no haguem d’arribar a aquest 24 de febrer”, confessa el fill de la víctima.
Aferrats a una única bala
La família de la Conchi només té una última opció per a mantenir el seu habitatge: “L’esperança legal seria que la causa penal —la denúncia interposada— paralitzés la causa civil —el desnonament—. Però ara per ara, estem iniciant el camí, tot just”, relata Ramírez.
Mentrestant, angoixa i remordiment.“La meva mare se sent molt culpable. Quan sent la data del desnonament encara se li fa més pesat”, diu el Víctor, que reconeix que ell mateix ha hagut de començar teràpia psicològica: “Estic esgotat. Hi penso el 100% de les hores, em llevo amb ansietat i malsons”. La família confia que la denúncia i el soroll mediàtic del cas de la Conchi pugui ajudar a identificar altres estafes, perquè segons expliquen, “estan per tot arreu”.