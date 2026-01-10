Esther Calbo: “Quantificar i mesurar infeccions ja millora la incidència de les malalties”

Què significa per a tu, a nivell personal i professional, assumir la Direcció Científica del VINCAT?
El VINCAT és el Programa de Vigilància de les Infeccions Relacionades amb l’Assistència Sanitària a Catalunya, amb el qual portem més de quinze anys treballant. És un programa amb un impacte molt important sobre el sistema sanitari, i assumir-ne la direcció científica és alhora un gran repte professional, una il·lusió i un honor. Es tracta d’un programa molt madur, molt consolidat, que ha assolit fites rellevants, i poder continuar impulsant-lo em fa una il·lusió personal enorme.
El programa té una trajectòria de vint anys. En quin punt diries que es troba actualment?
Avui, el VINCAT està plenament consolidat. El seu gran mèrit és que, tot i tenir una estructura central relativament petita -amb una àrea de gestió, un centre coordinador i una direcció científica-, es fonamenta sobretot en els equips de control d’infecció de tots els hospitals de Catalunya. Aquests equips s’han anat consolidant i arrelant al territori, i són els que realment aconsegueixen canviar la realitat i millorar les taxes d’infecció. La prevenció de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària s’aconsegueix, sobretot, des del seu treball local i continuat.
Quan parlem d’aquestes infeccions relacionades amb l’atenció sanitària, de què estem parlant exactament?
Parlem, principalment, de quatre grans infeccions. Les persones que entren en contacte amb el sistema sanitari, per definició, estan malaltes i sovint requereixen dispositius invasors o procediments complexos. Les quatre infeccions principals són les associades a la ventilació mecànica, les relacionades amb la sonda urinària, les infeccions del lloc quirúrgic i les bacterièmies associades als catèters vasculars. Aquests són els grans àmbits que el programa vigila i intenta prevenir, tot i que n’hi ha d’altres.
I com contribueix la vigilància epidemiològica a reduir la incidència d’aquestes infeccions?
Pot semblar una obvietat, però el simple fet de mesurar i quantificar les infeccions ja millora la realitat. Quan coneixem les taxes, les compartim amb els equips, les analitzem i en discutim l’evolució, es genera consciència i focus de millora. A més, aquesta vigilància permet implementar intervencions concretes. A Catalunya hem viscut exemples molt clars: en el cas de la cirurgia electiva de còlon, fa deu anys aproximadament un de cada cinc pacients s’infectava; avui, la taxa és inferior al 10%. Això s’ha aconseguit gràcies a intervencions molt estructurades abans, durant i després de la cirurgia. Parlem de milers de pacients que, en una situació ja difícil com és un càncer, eviten una complicació greu com una infecció. Aquest és el valor real del programa.
Has parlat de la necessitat de millorar la gestió i el registre de dades. Què cal millorar exactament?
Actualment, una part molt important de la vigilància encara és manual: revisem pacient per pacient, història clínica, evolució, proves… Quan el VINCAT va néixer, la història clínica encara era en paper. En aquests vint anys hem avançat moltíssim en la gestió de la dada, i ara el repte és fer el salt cap a la vigilància automatitzada. Disposem de tecnologia que ens permetria extreure informació directament de la història clínica electrònica, i aquest és un dels grans objectius d’aquesta nova etapa.
Com compaginaràs aquest nou càrrec amb la direcció del Servei de Malalties Infeccioses de MútuaTerrassa?
De fet, aquest nomenament és també un reconeixement a l’equip de control d’infecció de MútuaTerrassa. El centre va ser molt pioner en aquest àmbit gràcies a figures com el doctor Xavier Aranda, format als Estats Units, que ja als anys vuitanta va impulsar un equip de control d’infecció fort i empoderat. Professionals com la Núria Freixas o la Montse Riera han estat referents a Catalunya, a l’Estat i fins i tot a nivell europeu. Quan es produeix un nomenament d’aquest tipus, sempre hi ha un equip al darrere. Més que un reconeixement personal, jo el visc com un reconeixement a una trajectòria col·lectiva i a una manera de fer molt arrelada al centre.