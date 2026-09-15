El desafortunat comentari de Jordi Wild sobre Terrassa: "El català allà ha de ser com èlfic"

El primer episodi de la nova temporada de The Wild Project, (#381) ha tornat a situar el programa al capdavant de les tendències a YouTube, acumulant gairebé dos milions de reproduccions en pocs dies. No obstant això, un fragment concret de la tertúlia ha saltat de la plataforma de vídeos a la resta de xarxes socials, generant un intens debat entre els usuaris per un comentari del seu presentador, el manresà Jordi Wild, sobre la ciutat de Terrassa.
En un moment de l'episodi, el creador digital i tertulià Albert Gil explicava una anècdota familiar, relacionada amb les batalles de "farmejar aura" i contextualitzada al centre de la ciutat egarenca. Segons relatava, els seus pares havien presenciat una gran concentració de gent davant de l'Ajuntament i ell va pensar inicialment que es parlaven d'una manifestació independesntista, en concret, dels Cants de Llibertat. Va ser en aquest punt quan Jordi Wild va intervenir amb un comentari distès però clarament desafortunat: "Independentista? A Terrassa? Allà el català ha de ser com èlfic. Vaja, els ha de sonar com una llengua de dir 'què és això?'".
El tall no ha passat desapercebut a plataformes com X o TikTok, on són molts els usuaris que han criticat les paraules del manresà. Malgrat que el comentari s'emmarca dins d'una xerrada informal i sense cap voluntat d'anàlisi sociolingüística, molts ciutadans han volgut remarcar la distància entre aquest tòpic i la vida quotidiana de la ciutat.
És que a més, la casualitat va fer que aquell mateix cap de setmana el Raval de Montserrat —la mateixa plaça de l'Ajuntament a la qual feia referència l'anècdota del pòdcast— fos l'escenari d'un dels actes de reivindicació de la cultura catalana més potents de la temporada. La ciutat va acollir l'agermanament entre els Castellers de Terrassa i l'Associació de Fallaires del Pont de Suert, unint la tradició castellera amb la cultura de les falles dels Pirineus. Un esdeveniment que va omplir el centre de la ciutat i que va posar en relleu dues tradicions reconegudes com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Aquest contrast entre el comentari viral del pòdcast i la vitalitat asociativa de la ciutat ha servit per reobrir el debat a la xarxa sobre els estereotipis lingüístics que sovint s'atribueixen a la ciutat de Terrassa.