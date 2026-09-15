Donar sang tindrà premi amb un dorsal per a la Cursa Fanny Sallés

El Banc de Sang de Terrassa i la Cursa Fanny Sallés – La Cursa de les Dones de Terrassa s’han unit per promoure la donació de sang a la ciutat. Del 14 al 26 de setembre, totes les persones que vagin a donar sang al Banc de Sang de MútuaTerrassa participaran en el sorteig d’un dorsal per disputar la cursa, prevista per al 4 d’octubre.
El sorteig es farà el 28 de setembre i la persona guanyadora podrà participar en la prova, organitzada per l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa (AEMMT). La cursa té un recorregut urbà de cinc quilòmetres que passa per diferents punts emblemàtics de la ciutat.
La iniciativa busca vincular dues formes de participació ciutadana relacionades amb la salut i la solidaritat. En aquest sentit, la Cursa Fanny Sallés col·labora amb Oncolliga, entitat que dona suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Una relació especialment vinculada amb la donació de sang, ja que els pacients oncològics poden necessitar transfusions o components sanguinis durant els seus tractaments.
On donar sang
Les donacions es poden fer al Banc de Sang de MútuaTerrassa, situat a la plaça del Doctor Robert, 5, a la planta baixa de l’edifici Àptima. L’horari és de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 hores, i els dissabtes, de 9 a 14.30 hores.
Per donar sang no cal demanar cita prèvia: només cal presentar-se al Banc de Sang. La reserva anticipada només és necessària en el cas de les donacions de plasma.