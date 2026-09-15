El PSC demana explicacions pels convenis de l’Ajuntament amb una entitat investigada per presumpte frau fiscal

El PSC de Terrassa ha demanat explicacions al govern municipal de Tot per Terrassa pels convenis que l’Ajuntament ha mantingut amb l’Associació Cultural Actura, una entitat investigada judicialment per un presumpte frau en les cotitzacions de milers de músics. Els socialistes han plantejat la qüestió aquest dimarts, 15 de setembre, durant la Comissió Informativa de Projecció de Ciutat.
Segons ha explicat el grup municipal socialista, la Fiscalia sol·licita en el marc d’aquesta investigació una multa de 55 milions d’euros i gairebé nou anys de presó per a l’Associació Cultural Actura. El PSC assenyala que la investigació ja era pública l’any 2024 i que, malgrat això, l’Ajuntament de Terrassa va continuar formalitzant convenis amb l’entitat.
Entre aquests acords, els socialistes han posat el focus en el conveni aprovat el desembre de 2024 per al projecte Virals Terrassa 2024-2025, amb una aportació municipal de 23.000 euros.
Durant la comissió informativa, el regidor del PSC Adrián Sánchez ha preguntat al govern municipal si, en el moment de formalitzar aquest conveni, tenia constància del procés judicial que afecta l’associació. També ha plantejat si el consistori preveu fer comprovacions específiques sobre la contractació del personal vinculat al conveni, tenint en compte que la investigació judicial està relacionada amb un possible frau a la Seguretat Social en la contractació de músics.
El PSC reclama al govern de Jordi Ballart que expliqui quins controls es van aplicar abans de formalitzar els convenis i com es va supervisar l’ús dels recursos públics vinculats a aquests acords.
Els socialistes sostenen que l’Ajuntament ha de "controlar, comprovar i donar explicacions" sobre la gestió dels diners públics i consideren que la relació amb Actura requereix explicacions per part de l’executiu municipal.