Cau una xarxa de ciberestafadors que treballava des de Terrassa: més d'un milió d'euros defraudats

Una operació de la Guàrdia Civil ha permès desmantellar una organització criminal dedicada a les ciberestafes que havia aconseguit defraudar més d'un milió d'euros mitjançant l'ús fraudulent de la imatge d'entitats bancàries. El dispositiu, denominat 'operació Ibermellow' i coordinat des de Huesca, ha tingut una incidència directa a Catalunya i concretament a Terrassa, on el passat mes de març els agents van dur a terme un escorcoll clau per desarticular el centre d'operacions de la xarxa.
El balanç global de les investigacions se situa en 29 persones detingudes i 57 d'investigades en desenes de províncies espanyoles. Als integrants del grup se'ls atribueixen delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Fins ara s'han identificat 43 víctimes directes, totes elles residents a Aragó, i s'han pogut recuperar més de 250.000 euros de diferents comptes bancaris controlats pels sospitosos.
El modus operandi: combinació de 'smishing' i 'vishing'
La investigació es va iniciar l'any passat a la província de Huesca arran d'una acumulació de denúncies que responien a un mateix patró d'engany en dues fases. En un primer moment, l'organització enviava un SMS massiu a la víctima alertant-la d'un suposat càrrec d'elevat import al seu compte i facilitant un número de contacte per aturar la transacció.
Quan la persona afectada trucava al telèfon indicat, s'iniciava la segona fase de la fraudulència. Els membres de la xarxa es feien passar per gestors bancaris i, fent servir dades personals obtingudes prèviament, aconseguien la confiança de la víctima. Amb aquest engany, feien que els usuaris realitzessin transferències directes a comptes sota el seu control o fins i tot que contractessin préstecs personals que posteriorment eren desviats.
El paper de Terrassa i l'escorcoll del 'call center'
L'actuació a Terrassa es va emmarcar en la primera fase de l'operació realitzada el passat mes de març. Els investigadors van dur a terme entrades i escorcolls en domicilis i locals de Badalona, Terrassa, Carabanchel (Madrid) i Cartagena (Múrcia). En aquests punts es va aconseguir desactivar el 'call center' des d'on s'operava, el qual comptava amb la capacitat tècnica d'enviar més de 100.000 SMS falsos cada hora.
En aquella primera intervenció es va detenir la cúpula de l'organització, formada per cinc persones, i es van intervenir 57.520 euros en efectiu, articles de luxe, 365 targetes SIM, 176 targetes bancàries, 70 telèfons mòbils i un total de 95 màquines d'enviament massiu de missatges.
Estructura de blanqueig i consells de seguretat
Segons detalla l'atestat policial, el diners desviats es movien ràpidament per una xarxa complexa de comptes bancaris per dificultar el rastreig, abans de ser retirats en efectiu a caixers automàtics de ciutats com Barcelona, Madrid i Múrcia. Per a aquesta tasca, l'organització utilitzava "mules econòmiques", persones que cedien els seus comptes o dades a canvi d'una comissió, així com una xarxa de captadors i extractors.
Davant l'augment d'aquest tipus de delictes, les autoritats recorden la importància de no fer clic en enllaços inclosos en SMS d'alerta bancària ni descarregar aplicacions recomanades per aquesta via. Així mateix, s'insisteix que les entitats financeres mai sol·liciten claus secretes o codis PIN per telèfon, i es recomana penjar i verificar qualsevol avís a través dels canals oficials del banc o acudint presencialment a una oficina.